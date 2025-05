Èxit de participació en el projecte educatiu de Viles Florides d'Olot

Un total de 470 alumnes d’entre sis i dotze anys de set centres educatius d'Olot participen en les sessions i tallers educatius de les Viles Florides, que s'organitzatzen amb el suport de l’Ajuntament de la vila. Després de la visita del Jurat de Viles Florides, aquesta setmana s'han fet un conjunt de dinàmiques a les escoles de la ciutat en la novena edició d’un projecte que, any rere any, ha anat augmentant la participació. La iniciativa consisteix en un conjunt d'activitats vinculades a la jardineria i el treball amb les flors.

Aquesta setmana s’ha dut terme un dels tallers a l’Escola Sant Roc i els següents estan previstos el 28 de maig a l’Escola Volcà Bisaroques i el 30 de maig a l’Escola Morrot. L’objectiu d’aquesta iniciativa és despertar en els infants la consciència mediambiental i, alhora, implicar els alumnes en la millora i manteniment dels espais verds i enjardinats de la ciutat. D’aquesta manera, es treballa teòricament i a través d’un taller pràctic per motivar-los a crear espais verds als seus centres i fomentar el respecte per l’entorn natural.

Concretament, la iniciativa consta d’una xerrada i una part pràctica en la qual es fomenta el treball en equip. D'una banda, un grup trasplanta flors per endur-se-les a casa i els altres fan una actuació de millora de l’entorn de la seva escola. En aquest cas, a Sant Roc han col·locat un conjunt de plantes a les jardineres d’un espai exterior de les instal·lacions.En aquesta edició, les escoles participants són l’Escola Cor de Maria, l’Escola Pia, Malagrida, Sant Roc, el Volcà Bisaroques, Morrot i el Pla de Dalt.

En aquest sentit, el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, han remarcat la bona resposta entre l’alumnat des de l’inici d'aquesta iniciativa. Olot va ser un dels primers municipis premiats a Viles Florides. Des del 2015 Olot manté el màxim guardó de Viles Florides, les quatre flors d’honor, i forma part del conjunt de 137 municipis reconeguts per la tasca de millora de l’espai urbà. La setmana passada, el jurat de l’entitat va visitar la ciutat per conèixer els darrers treballs que s'han dut a terme i interessar-se pels projectes impulsats per l’Ajuntament d’Olot en l'àmbit de millora i manteniment dels espais verds de la ciutat.