Tornen la música i el ball amb el festival Ésdansa de les Preses

Les Preses acollirà la 43a edició del festival Ésdansa que se celebrarà del 18 al 24 d'agost i portarà més d'una vintena de propostes que reivindiquen el carrer i els espais naturals. Això és perquè bona part de les representacions es podran veure a l'aire lliure en espais públics del municipi. D'aquesta manera, el festival vol apropar la dansa a tothom, trencar barreres i obrir-la a nous públics.

Una altra de les novetats és la introducció que farà el certamen a la cultura gallega, amb dues representacions, una per part de Nova Galega de Danza i l'altra per part de Xacarandaina. La nova creació i la mirada internacional tornen a ser un fet destacat de l'Ésdansa.

Els espectacles arrencaran el dilluns 18 d'agost amb "Udolç" d'Alba Careta i Henrio. La trompetista i el productor s'uneixen per interpretar diverses cançons tradicionals de les comarques gironines i recollides a l'arxiu del Càntut. La voluntat de la iniciativa és recuperar les cançons utilitzades en els moments de la criança i que han passat de generació en generació. Abans, però, s'haurà inaugurat una exposició fotogràfica i s'haurà fet la primera sessió de divulgació al centre cultural i natural de Can Trona.

La plaça Major de les Preses serà un dels punts neuràlgics d'aquest Ésdansa 2025, s'hi podran veure propostes com "Vibra" de Sara Cano, amb joves del programa Impuls del festival. "Mil primaveres" de l'Esbart Manresà, que ha guanyat recentment el Premi Delfí Colomé, s'estrenarà també a un dels escenaris centrals del certamen.

La dansa urbana fusionada amb la catalana tradicional és una de les propostes que també es podran veure a la plaça Major de les Preses de la mà de Xavier Gumà, amb l'espectacle "Pastor". Un altre dels plats forts d'aquesta edició arribarà a la plaça el dissabte 23 d'agost amb "Aiurri" de la companyia basca Aukeran Dantza que fusiona la tradició amb la dansa contemporània.

La directora de l'Ésdansa, Núria Feixa, destaca la importància que té portar l'art i la cultura als carrers, ja que és una forma d'apropar-ho al ciutadà. "Creiem que és una bona manera perquè el públic tingui aquestes propostes més a l'abast", han declarat a la premsa.

Galícia i la nova creació artística

Des de l'organització també destaquen l'impuls a la nova creació que, des de fa uns anys, és la prioritat del festival. En aquesta 43a edició destaquen tres espectacles: "Celebration", de Montse Colomé i que es podrà veure al Gimnàs de l'escola la Bòbila. Es tracta d'una proposta que vol reflectir la carrera artística de Colomé durant 60 anys.

Al recinte Ésdansa es podrà veure "Fos" de l'Esbart Maragall el dimecres 20 d'agost i "Dique" de Nova Galega de Danza, que "posa en diàleg la dansa contemporània i la dansa tradicional gallega en una conversa que reflecteix la connexió entre passat i present i que és una de les dues companyies gallegues que participaran aquest any al festival.

En aquest sentit, la introducció a la cultura gallega és un dels trets distintius d'aquesta edició de l'Ésdansa. A banda de Nova Galega de Danza, la companyia Xacarandaina també participarà al certamen.

L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reconegut que el festival és "un acte de responsabilitat i un orgull". "Aquells dies es transforma el poble i per a nosaltres és molt gran continuar comptant amb l'Ésdansa i genera un sentiment de pertinença", ha remarcat. Per la seva banda la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Carol Duran, ha destacat la feina conjunta per tirar endavant el festival. "És important treballar en comú per fer visible la dansa tradicional i l'expressió cultural viva", ha declarat.