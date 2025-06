Sant Joan 2025 a Lleida: revetlles, fogueres i tots els actes per barris

La revetlla de Sant Joan torna a encendre els carrers i places dels barris de Lleida. Bordeta, Cappont, Magraners, Secà de Sant Pere, Pardinyes i Balàfia ja preparen les tradicionals fogueres, sopars a la fresca i activitats comunitàries per donar la benvinguda a l’estiu amb foc, música i germanor. Tot plegat amb la supervisió dels serveis municipals i de Protecció Civil, que controlen les fogueres autoritzades i fan recomanacions per a un ús segur de la pirotècnia.

Lleida celebra Sant Joan també amb l’arribada de la Flama del Canigó, una tradició catalana vinculada al solstici d’estiu que té lloc cada any en diversos indrets dels Països Catalans entre el 22 i el 23 de juny. La flama s’inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i es reparteix posteriorment per tot Catalunya, portada per voluntaris, fins a culminar amb l’encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan. A Lleida, la Flama arriba a la plaça de la Paeria, on després de la lectura del Manifest, es lliurarà a les diferents entitats i barris de la ciutat perquè l’utilitzin per encendre les seves fogueres.

Activitats i fogueres als barris de Lleida

A la Bordeta, l’Associació de Veïns i el Centre Cívic organitzen una revetlla popular a la plaça del Fènix, amb música i sopar de carmanyola al voltant de la foguera. A Cappont, la foguera torna a encendre’s a la zona de Salvador Espriu, en una jornada amb petards, coques i activitats per a tota la família.

Els veïns de Magraners celebraran la revetlla a l’esplanada de l’antic hangar, un espai habitual per a les festes del barri, mentre que al Secà de Sant Pere la cita serà al carrer La Llum, amb propostes impulsades pel teixit associatiu. Pardinyes i Balàfia, dos dels barris amb més participació en aquestes festes, compartiran espai al Camí del Buro on es farà una revetlla comunitària amb sopar popular i actuacions musicals.

Les entitats veïnals també recorden la importància de seguir les indicacions de seguretat, especialment pel que fa a la distància de seguretat de les fogueres, l’ús de material pirotècnic homologat i la protecció de les mascotes. L’Ajuntament publicarà a l’agenda municipal els horaris i ubicacions definitives de cada foguera, i recomana consultar els canals oficials de cada centre cívic o associació.

La nit més curta de l’any promet tornar a omplir els barris de Lleida de foc i festa, mantenint viva una de les tradicions més arrelades del calendari popular català.