La tradició de Sant Joan als Pirineus que encén la muntanya amb foc ancestral: per veure un cop a la vida

Catalunya és terra de tradicions i Sant Joan és una de les més importants de l'any. Els ciutadans de cada poble i de cada ciutat del país s'apleguen durant la revetlla a les places i als carrers per encendre fogueres i tirar petards. Ara bé, a cada territori la tradició va canviant i una de les més especials es viu als Pirineus.

I és que per Sant Joan hi ha un poble del nord del país que té una tradició molt especial. Es tracta de les Falles d'Isil, una festa que se celebra en aquest petit poble del Pallars Sobirà. Es tracta d'una celebració que va ser declara com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional i també Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO -juntament amb 63 pobles més de Catalunya, Aragó, França i Andorra per les seves festes de solstici d'estiu-.

Què són les Falles d'Isil i quin és el seu origen?

Les Falles d'Isil són una cerimònia d'origen ancestral que se celebra de manera ininterrompuda coincidint amb l'arribada del solstici d'estiu. Es tracta d'una festa de culte al foc, com tantes d'altres al país, però amb un element especial: es baixen troncs encesos des de la muntanya fins al centre del poble. Aquestes imatges són viscudes amb especial il·lusió pels habitants d'Isil i també pels milers de visitants que cada any les volen viure.

Part de la màgia de la tradició es troba en el seu origen. I és que al poble ningú el coneix. No saben concretar ni una data d'inici ni el motiu pel qual es fa aquest camí de la muntanya al poble. La primera menció de les Falles d'Isil es troba en una crònica periodística del 1902, però els experts no han pogut certificar en quin any exacte es van començar a celebrar.

Actes que es fan per a les Falles d'Isil

Tal com apareix al lloc web oficial de les Falles d'Isil, hi ha tot un seguit d'actes que comencen molt abans del 23 de juny i que estan destinats a preparar la gran festa.

Tallada de falles

A principis del mes de maig els fallaires pugen al bosc per escollir els pins que s’han de tallar. Quan els han tret l’escorça, tallen les falles aproximadament de metre i mig, asclen els troncs i els emplenen amb cunys de fusta. Finalment, fan la plantada per assecar-les. El mateix dia es talla la Falla Major.

Abans de la baixada

Anem ja a la nit del 23 de juny. Al vespre de la revetlla els fallaires prenen el camí fins on van plantar les falles i les transporten a l’espatlla fins al Faro. Allà esperaran impacients al voltant de la foguera que faran servir més tard per encendre les falles.

El descens del foc

Quan es fa fosc i ja és oficialment la revetlla de Sant Joan, a Isil s’encén la Falla Major, que serveix de senyal als fallaires per començar el descens. Tots ells carreguen les falles i comencen a baixar per on no hi ha camí, en ziga-zaga, convertint la fila de fallaires en una serp de foc.

Arribada a Isil

Arribats al poble, les fadrines reben als fallaires amb un got de vi, un tros de coca i un petit ram de flors. A continuació comencen un recorregut pel poble fins a la Falla Major on llencen totes les falles creant una gran foguera, al voltant de la qual ballaran les danses tradicionals.

Catalunya, terra de foc per Sant Joan

La realitat és que el costum d'encendre foc per Sant Joan és típic d'Isil, de Catalunya i de la resta dels Països Catalans. És la nostra forma de celebrar el solstici d'estiu des de temps prehistòrics, fet pel qual en moltes ocasions no hem pogut conèixer quin és l'origen exacte. En tot cas, les tradicions perviuen de generació en generació i es mantenen com a símbols del país.