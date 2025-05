5 plats tradicionals catalans sense gluten que poden menjar els celíacs

A Catalunya, combinar la tradició per la gastronomia i la intolerància al gluten pot ser complicat. Segons l’Associació Celíacs de Catalunya, de 75.000 celíacs que es calcula que hi ha a Catalunya, només 18.000 estan diagnosticats, fet que significa que més de 7 de cada 10 no saben què ho són.

L'àmplia oferta gastronòmica catalana té el gluten present a molts plats tradicionals. Però això no suposa cap fre per les persones celíaques, perquè existeixen múltiples alternatives que permeten adaptar les receptes sense perdre la seva essència.

Un bon exemple n'és la crema catalana. Si es cuina a casa, es pot substituir la maizena per farina de blat sense gluten, per a evitar la ingesta de la proteïna del gluten. Un procés similar es pot seguir amb la tradicional Coca de Sant Joan. Utilitzant farines sense gluten és possible elaborar aquesta popular coca de verdures i embotits, conservant el seu sabor tan característic

En el cas del cap i pota, aquest guisat tradicional amb carn de vedella no porta essencialment gluten, però en algunes versions s’utilitza farina de blat per a espessir o pa per lligar la salsa. Es pot substituir per farines sense gluten.

Així com la botifarra amb mongetes: en ser una combinació de botifarra i mongetes blanques, aquest plat sol ser sense gluten, però és important comprovar els ingredients de la botifarra per a evitar una ingesta de gluten.

L'últim plat és l'escalivada, com està fet a base d’albergínies, pebrots i ceba rostits és naturalment sense gluten, però acompanyar-lo amb pa sense gluten permet gaudir-lo plenament.