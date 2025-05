Aquestes son les millors mels catalanes del 2025

El sector apícola està de celebració: aquest dimarts és el Dia Internacional de l'abella. Per retre homenatge a aquest animal, el gremi fa caure en aquesta diada el concurs Les millors mels catalanes, que com el seu nom indica, reconeix les mels de millor qualitat produïdes a Catalunya.

La d'enguany és la cinquena edició del certamen, que s'ha realitzat en un acte a la Casa de l'Agricultura de Barcelona i que ha comptat amb la participació del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.

Per cinquè any consecutiu, el concurs ha distingit les millors mels de les modalitats de romaní, de flors, de muntanya i monofloral amb dos premis, a més de la mel més ben puntuada pels membres del jurat, el Premi Reina de les mels.

Aquesta vegada, el Premi Reina de les mels ha estat per la Mel de l’Avi Lluís, del Perelló (Tarragona). Mentre que en la modalitat de romaní, el primer premi se l'ha endut La Mel (Annabel Muñoz), seguida de Joaquim Peyra.



El primer premi de la mel de flors ha caigut a Mèu Eth Brinhon, i el segon a la Fundació Maresme. Mèu Eth Brinhon repeteix com a millor mel de muntanya, amb Mel del paratge de la Serra del Boix al darrere.



Pel que fa a la mel monofloral, el primer premi és per Jordi Múria (amb mel de taronger), i el segon per Marc Pineda (amb mel de farigola).



En total, en el concurs han competit 74 mostres de les diferents mels. El jurat ha estat integrat pels experts en apicultura Anna Clemente García, Rafael Blanch, Carles López i M. Àngels Boixaderas. Aquest grup ha tingut en compte, per puntuar les mostres, l’aspecte, el color, el flaire, el gust i el tacte de les mels.



Abans del lliurament d'aquests premis ha tingut lloc una jornada amb el lema Mel, del rusc al plat en la qual diferents experts han parlat sobre les propietats beneficioses de la mel, les característiques de les mels catalanes, així com la presentació i reglament de la marca de qualitat de les mels catalanes. A més, la cuinera Gessamí Caramés s’ha encarregat de la presentació d’un plat amb mel que després han degustat els assistents.