El consum de vi cau a mínims dels últims 60 anys a tots els països menys a Espanya, on creix

El consum de vi al món fa tres anys que va a la baixa i el 2024 va disminuir a tots els països excepte Espanya. Així ho indiquen les darreres dades de l'Organització Internacional del Vi (OIV), que recullen que l'any passat va registrar les pitjors xifres des del 1961, amb un total de 214 de milions d'hectolitres beguts, un 3% menys que el 2023.

Si bé, a l'Estat, la tendència és inversa i el 2024 es van consumir gairebé 10 milions d'hectolitres de vi, un 1,2% més, molt a prop del rècord del 2022, amb la fi de les restriccions per la Covid. Sigui com sigui, l'OIV destaca que la disminució del consum de vi no respon a un rebuig específic al vi, sinó a una suma de factors.

Segons diu l'informe, la meitat de les persones bevedores de vi es mantenen, però beuen menys. Si bé, les noves generacions mostren menys predilecció per aquesta beguda i es decanten per altres opcions. Aquí influeix el canvi en els hàbits de consum i de l'estil de vida, però també el preu, afirmen. Uns canvis que en el cas espanyol, però, no es donen amb la mateixa intensitat.