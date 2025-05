Les hores de son òptimes no són les mateixes a Catalunya que a la Xina o als Estats Units

El son és un dels misteris i, a la vegada, una de les grans obsessions de la ciència. Ara, una nova investigació de la Universitat de Colúmbia Britànica, al Canadà, ha aportat nous detalls sobre les hores òptimes per mantenir un bon estat de salut. La gran conclusió és que aquesta xifra varia entre països i, per tant, les hores necessàries de son no són les mateixes a Catalunya que als Estats Units o a la Xina.

Aquest estudi posa en dubte la creença habitual que diu que totes les persones necessiten dormir un temps similar per mantenir el benestar. "A pesar del consell comú de dormir vuit hores, les nostres troballes suggereixen que les recomanacions sobre el son s'han d'ajustar a les normes culturals", apunten els autors de la investigació.

L'estudi, publicat a la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha investigat si la població dels països amb una mitjana de poques hores de son té una pitjor salut. Després de recopilar dades de prop de 5.000 persones de 20 països diferents, la conclusió és que no hi ha una afectació clara.

Així doncs, les societats de països amb una mitjana inferior d'hores de son no pateixen conseqüències negatives per a la salut en comparació dels països on la ciutadania dorm més hores de mitjana. L'estudi conclou que la duració òptima del son varia entre cultures i que les persones que s'apropen a la mitjana d'hores que marca la seva cultura són les que realment presenten una millor salut, amb un valor que pot canviar segons el territori.