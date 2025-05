El truc del vinagre perquè les patates fregides quedin encara més cruixents

Les patates fregides són un d'aquells plats que agraden a tothom. És un dels acompanyants clàssics per a tota mena de plats, com un bon tall de carn o de peix, hamburgueses o altres aliments no gaire sans que, de tant en tant i de manera moderada, tothom s'ha de poder permetre.

Ara bé, un dels fets més polèmics a l'hora de cuinar-les a casa és com aconseguir que quedin cruixents com als restaurants. És en aquest sentit que existeix un truc casolà que només consisteix en una barreja d'aigua amb vinagre. Es tracta d'un mètode àmpliament utilitzat pels grans xefs i fa que les patates fregides siguin encara més cruixents.

El truc del vinagre, pas a pas

El primer que cal fer és pelar i tallar les patates en tires gruixudes i, posteriorment, posar-les a remull en un recipient durant uns deu minuts. La barreja que cal posar és un litre d'aigua, una cullerada de sal i una cullerada de vinagre. Aquest últim element és clau perquè les patates perdin el midó.

Un cop deixat passar aquest temps, cal treure les patates i eixugar-les bé amb paper de cuina. Fet això, ha arribat l'hora de fer una primera cocció en una paella amb oli durant dos minuts. Passat aquest temps, es retira la patata i es retira l'oli amb paper absorbent abans de deixar que es refredin durant almenys trenta minuts.

Fet això, arriba el torn d'una segona cocció de vuit minuts. Ara ja només caldrà escórrer l'oli i afegir la sal. Tot aquest procés també és vàlid per a la fregidora d'aire, però cal tenir en compte que la primera cocció ha de ser de 140 graus i la segona de 180 graus. Si ho has fet tot bé, i sobretot, amb paciència, les patates fregides hauran sortit ben cruixents.