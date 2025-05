Ni pa, ni arròs, ni patates: aquest és el carbohidrat més beneficiós per la salut

Un aliment tan comú a la dieta mediterrània com la pasta podria tenir més beneficis dels que es pensava. Un estudi liderat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) conclou que menjar pasta ajuda a millorar els factors de risc metabòlic en comparació amb altres fonts d’hidrats de carboni, com el pa blanc, l’arròs refinat o les patates.

Segons l’equip científic, la clau està en la mateixa estructura de la pasta, que fa que els carbohidrats que conté s'absorbeixin de manera més lenta. Això provoca un augment més moderat dels nivells de glucosa i insulina en sang, evitant així els pics sobtats que s’associen a un major risc d’obesitat i de problemes cardiovasculars. A més, quan la pasta es consumeix “al dente”, el seu índex glucèmic és encara més baix, afavorint una millor resposta del cos davant del sucre.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors han seguit durant dos anys més 6000 persones grans amb alt risc cardiovascular, incloses en un programa de pèrdua de pes. Els resultats són clars: aquells que menjaven pasta amb més freqüència van aconseguir reduir més el pes corporal, l’índex de massa corporal i el perímetre de la cintura.

A més, substituir altres hidrats ràpids com el pa blanc o l’arròs per racions equivalents de pasta va associar-se a una millora de la pressió arterial i a un augment del colesterol bo (HDL). Tot i que l’estudi s’ha centrat en una població adulta gran de la conca mediterrània, els autors apunten que ara caldrà comprovar si aquests beneficis es repliquen també en altres grups de població amb assajos clínics aleatoritzats.

La recerca reforça, així, la idea que no tots els carbohidrats són iguals i que la manera com es processen i es consumeixen pot tenir un gran impacte en la salut metabòlica. I, de pas, dona un aval científic a un dels plats més icònics i estimats de la cuina mediterrània: la pasta, ben cuita i acompanyada d’aliments saludables, pot ser una bona aliada per cuidar el pes o el cor.