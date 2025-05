A quina distància has de tenir el televisor?

Cada cop és més habitual tenir televisors grans al menjador de casa. I amb la creixent presència d'aquests aparells de gran format i resolució a les llars és fonamental conèixer la distància òptima entre la tele i el sofà.

Situar-se massa a prop pot causar fatiga visual, mentre que estar massa lluny pot impedir gaudir de tots els detalls de la imatge. Aquest article t'ajudarà a determinar la millor distància per veure la televisió segons la mida i la resolució del teu aparell.

Factors que determinen la distància òptima per veure la televisió

Mida de la pantalla. La mida de la pantalla és un dels principals factors a considerar. A continuació, es detallen les distàncies recomanades entre el sofà i l'aparell per a diferents mides de televisors:

32 polzades: entre 1,5 i 2,0 metres

40 polzades: entre 2,0 i 2,5 metres

50 polzades: entre 2,5 i 3,0 metres

60 polzades: entre 3,0 i 3,5 metres

70 polzades: entre 3,5 i 4,0 metres

80 polzades: entre 4,0 i 4,5 metres

Aquestes distàncies permeten una visualització còmoda i eviten la fatiga ocular.

Resolució de la pantalla. La resolució de la pantalla també influeix en la distància òptima. Les televisions amb resolució més alta permeten asseure's més a prop sense percebre els píxels. Les recomanacions són:

HD (720p): distància mínima de 2,5 vegades l'alçada de la pantalla

Full HD (1080p): distància mínima de 2 vegades l'alçada de la pantalla

4K Ultra HD: distància mínima d'1,5 vegades l'alçada de la pantalla

Per exemple, per a una televisió 4K de 55 polzades (amb una alçada aproximada de 68 cm), la distància mínima seria d'un metre.

Altres consideracions per a una visualització òptima

Angle de visió

L'angle de visió ideal és aquell en què la pantalla es troba directament davant dels ulls, amb un angle de visió horitzontal de 30 a 40 graus. Això garanteix una experiència immersiva i evita distorsions en la imatge.

Alçada de la pantalla

La part central de la pantalla hauria d'estar a l'altura dels ulls quan estàs assegut. Això ajuda a mantenir una postura còmoda i redueix la tensió al coll i als ulls.

Il·luminació de l'habitació

Evita reflexos a la pantalla col·locant la televisió lluny de fonts de llum directa. Utilitza cortines o persianes per controlar la llum natural i considera l'ús de llums ambientals suaus per reduir el contrast entre la pantalla i l'entorn.

Millorar l'experiència i relació amb la TV

Determinar la distància òptima per veure la televisió és essencial per gaudir d'una experiència visual de qualitat i protegir la salut ocular. Tenint en compte la mida i la resolució de la pantalla, així com altres factors com l'angle de visió i la il·luminació de l'habitació, pots optimitzar la teva configuració per a una visualització còmoda i immersiva.