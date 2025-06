Cinc festes tradicionals poc conegudes i sorprenents de Catalunya que et faran redescobrir el país

A Catalunya, les festes i tradicions són una expressió viva de la cultura del país. Més enllà de les celebracions més característiques i conegudes com les diades castelleres, Sant Jordi, la Patum de Berga, Sant Joan o la Mercè, el territori compta amb un ric ventall de festes també tradicionals i menys conegudes que conserven un fort vincle amb les arrels històriques i la identitat local i que, en molts casos, destaquen i sorprenen per la seva originalitat i singularitat. Aquestes celebracions, especialment interessants i sovint arrelades a municipis petits, acostumen a passar desapercebudes fora del seu entorn més pròxim. A continuació, et convidem a descobrir cinc d'aquestes festes tradicionals catalanes poc conegudes i sorprenents que destaquen per la seva singularitat i valor cultural i et faran redescobrir el país.

Aplec del Pi de les Tres Branques – Castellar del Riu (Berguedà)

L'Aplec del Pi de les Tres Branques és una celebració que es du a terme cada tercer diumenge de juliol a Castellar del Riu, a la comarca del Berguedà, al voltant del Pi de les Tres Branques. Aquest arbre, un pi roig (Pinus sylvestris) de 25 metres d'alçària, tres besses i situat al mig del pla de Campllong, és considerat un símbol de la unitat dels Països Catalans: Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. L'any 1888, Jacint Verdaguer li dedicà el poema «Lo Pi de les Tres Branques».

La celebració de l'Aplec es remunta al 1904. El 1924, fou prohibit per Miguel Primo de Rivera i el 1980 es va convocar novament, fins avui dia. I es tracta d'una jornada festiva i reivindicativa que inclou lectura del poema de Jacint Verdaguer, ofrenda floral, parlaments a càrrec de representants culturals i polítics, castells, gegants i grallers, així com altres activitats i un dinar popular. Una cita destacada en el calendari de la comarca.

Els Elois – Berga (Berguedà)

La Festa dels Elois és una celebració popular i tradicional que es realitza a Berga, al Berguedà, durant el quart cap de setmana de juliol. Aquesta festa té els seus orígens en la Confraria dels Elois de Berga, que agrupava tothom que tenia o tractava amb animals, així com les persones que treballaven el ferro i altres metalls. Tots ells eren anomenats Elois, ja que Sant Eloi és el patró de nombrosos oficis relacionats amb els animals i els metalls.

La celebració s'assembla a la que es fa arreu per Sant Antoni Abat, i data el 1579. Un dels actes centrals és la benedicció dels animals, especialment cavalls, mules i rucs, que recorren els carrers de Berga. Al seu pas, els veïns, des dels balcons, els remullen. La festa inclou també missa, una representació d'un casament típic de l'Alt Berguedà, sardanes, el Ballet de Déu i altres activitats i espectacles.

Festa de Santa Cristina – Lloret de Mar (La Selva)

El 24 de juliol, Lloret de Mar celebra la Festa Major d'estiu en honor a la seva patrona, Santa Cristina. La Festa de Santa Cristina és la més important i tradicional del municipi, i combina elments religiosos, festius i culturals. Una de les activitats més destacades és la processó marítima i terrestre en què la figura de Santa Cristina es trasllada des de l'església fins a l'Ermita de Santa Cristina, on es du a terme una missa solemne en honor seu. El Ball de la Plaça, o també anomenat de les Almorratxes i la s’Amorra Amorra, la Regata de llaüts, són altres de les activitats tradicionals d'aquesta festivitat.

Aquelarre de Cervera – Cervera (La Segarra)

L'Aquelarre de Cervera, celebrada a Cervera l'últim cap de setmana d'agost des de 1978, és una altra destacada festa de Catalunya. En aquesta, la capital de la comarca de la Segarra s'omple de cercaviles i correfocs, espectacles de foc i pirotècnia, màgia, esoterisme i bruixes, entre d'altres. La festa de l’Aquelarre té una gran càrrega simbòlica, ja que fa referència a les antigues llegendes de bruixes i rituals.

Garrinada d’Argentona – Argentona (Maresme)

La Garrinada d’Argentona és una festa popular que se celebra a l'agost durant la Festa Major d’Argentona, al Maresme. Es tracta d'una celebració destinada especialment al públic jove, organitzada per joves voluntaris del municipi. La festa es caracteritza pels concerts i la programació musical, a més d'àmplia varietat d’activitats lúdiques i culturals.