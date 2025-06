Les Fúries d'Ausa rebran la Flama del Canigó: així arribarà el foc dels Països Catalans a Vic

La revetlla de Sant Joan està marcada, en gran part, per l'arribada de la Flama del Canigó arreu dels territoris de parla catalana. A les comarques d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, el Moianès i el part del Vallès Oriental, el foc dels Països Catalans s'estendrà per pobles i ciutats de la mà de Tradicat, les delegacions territorials d'Òmnium Cultural i diferents entitats culturals.

En el cas d'Osona i el Lluçanès, la Flama del Canigó s'estendrà com una taca d'oli per la gran majoria dels municipis d'ambdues comarques. Com a novetats d'aquest 2025, es canvia el format de la recepció a Vic -enguany amb la col·laboració de les Fúries d'Ausa, que celebren el 20è aniversari- i també arribarà a Sau.

Com cada any, les diferents entitats que organitzen i coordinen l'esdeveniment han elaborat una postal commemorativa de la present edició, enguany dedicada a Margarida Mestre Granado, última padrina descendent del Mas del Gelix, una masia situada a Aspres -comarca natural de la Catalunya Nord- on la seva família va arrelar durant 16 generacions.

Una flama en moviment

El Coll d'Ares s'ha convertit en l'epicentre logístic i de distribució del foc arreu dels territoris de parla catalana. Tradicat, Òmnium Cultural i els ajuntaments de Molló i Prats de Molló han organitzat diferents actes de rebuda al foc en aquest indret simbòlic dels Països Catalans.

La Flama arribarà en aquest punt emblemàtic pels volts de les sis del matí provinent del cim del Canigó per encendre l'escultura-gresol Flama d'Arrels. És en aquest moment quan desenes d'equips de foc d'arreu pujaran a recollir-la.

A continuació, a partir de les onze del matí, es desplegarà la 5a matinal de literatura d'exili Camins d'Anada i Tornada amenitzada per Música per la Llibertat. A les dotze del migdia es tindrà un record pòstum per Xato Anguera, Joan Guillamet, Eulàlia Molera i Alícia Gràcia.

A dos quarts d'una del migdia començaran a arribar les escoles de Prats de Molló, Tuïr i Arrels de Perpinyà. A les tres del migdia hi haurà sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona i, a partir de dos quarts de quatre, arribaran els portadors de la Catalunya Nord.

A Coll d'Ares també hi haurà diversos parlaments, entre altres, els dels batlles de Molló i Prats de Molló, intercalats pels himnes dels Països Catalans i Occitània.

A partir d'aquí, els diversos equips de foc enfilaran els seus respectius recorreguts per distribuir la Flama arreu.

Canvi de format a Vic

Enguany, la Flama del Canigó arribarà a Vic abans: serà a les vuit del vespre, la recepció es farà davant de Casino i anirà a càrrec de les Fúries d'Ausa, que enguany celebren el 20è aniversari.

La colla de diables rebrà el foc amb la Tronada Carbassa i el custodiaran fins a arribar a davant de l'Ajuntament, on el batlle de Vic, Albert Castells, donarà la benvinguda a la comitiva.

A continuació, Xavier Roviró llegirà el manifest nacional i es desplegaran els parlaments seguits del Ball de la Mulassa -bèstia de foc-, toc de campanes i l'encesa del gresol.

Si bé enguany la plaça Major serà una zona lliure de pirotècnica, en acabar l'acte més solemne les Fúries d'Ausa iniciarien una cercavila cap al barri del Sucre –l'esplanada de sorra s'habilitarà per a tirar petards- on juntament amb l'Associació de Veïns del barri encendran la foguera de Sant Joan.

Un cop encesa, començarà la revetlla popular amb música en directe amb dos concerts i punxadiscos per "recuperar una revetlla de Sant Joan que a Vic fa temps que ha desaparegut", expliquen des de l'organització.

La Flama del Canigó també arribarà a Sau

Fa dos anys, la Flama del Canigó va arribar a prop del campanar del pantà de Sau on es va encendre una foguera per a conjurar els astres i demanar l'arribada d'aigua en un context de sequera històrica a Catalunya.

Aquest 2025 el foc dels Països Catalans arribarà de nou en aquest indret emblemàtic del Principat, però en aquesta ocasió, per a celebrar l'abundància d'aigua que ens han deixat les pluges dels darrers mesos.

La Flama arribarà a les vuit del vespre al Club Nàutic Vic-Sau i amb barques i caiacs es durà fins al campanar, on es desplegarà un gran espectacle de llum, aigua i foc.

També a les escoles de Vic

Amb la voluntat de donar a conèixer el simbolisme de la Flama del Canigó a la mainada de la ciutat de Vic, enguany s'han reeditat algunes publicacions fetes anteriorment com l'auca de la Flama del Canigó –es lliurarà a les classes de 5è de Primària de la capital d'Osona-.

Els alumnes també rebran un quinquer retallable acompanyat d'un conte i unes breus instruccions de muntatge. Una idea de la comissió que organitzada l'esdeveniment al territori amb el suport de l'Ajuntament de Vic, que s'ha fet càrrec de les despeses d'impressió.