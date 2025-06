La plaça Major de Vic, espai lliure de pirotècnica per Sant Joan

La revetlla de Sant Joan arriba amb novetats importants a Vic. A causa de les incidències d'anys anteriors, l'Ajuntament ha decidit que, durant el 23 de juny –i especialment entre les 18:00 i les 02:00 hores de la matinada del 24 de juny-, la plaça Major esdevindrà un espai lliure de pirotècnia.

D'aquesta manera, quedarà prohibit tirar qualsevol mena de petard o element pirotècnica en aquest emplaçament. Al mateix temps, s'habilitarà l'esplanada del pàrquing de sorra del Sucre per a aquest ús, a on també hi haurà la tradicional foguera de Sant Joan i revetlla popular organitzada per l'Associació de veïns i veïnes de Sucre.

Multes de fins a 900 euros

Un any més, els dies 23 i 24 -Sant Joan- 28 i 29 de juny -Sant Pere-, l'Ajuntament apel·la a la ciutadania a celebrar les revetlles amb responsabilitat per prevenir danys i accidentes.

Durant aquestes celebracions, l'ús indegut de pirotècnia pot comportar sanciones amb multes de fins a 900 euros. Les indicacions per a unes revetlles segures són les següents:

Els petards de la categoria F1 es poden tirar a més d'1 metre de distància de persones i mobiliari urbà.

es poden tirar a més d'1 metre de distància de persones i mobiliari urbà. Els petards de categoria F2 es poden tirar a més de 8 metres de distància de persones i mobiliari urbà

es poden tirar a més de 8 metres de distància de persones i mobiliari urbà Els petards de categoria F3 s'han de tirar a més de 15 metres de distància de persones i mobiliari urbà. A més, resten prohibits a la plaça Major i en espais públics amb terrasses i de concurrència de gent i convivència.

A causa de les incidències d’anys anteriors, a la revetlla de Sant Joan d’enguany no es permetrà l’accés amb petards a la plaça Major de #Vic, especialment entre les 18 i les 02 hores.

L’ús responsable i adequat que se n’ha de fer a la resta de ciutat el teniu aquí 👇 pic.twitter.com/SS7IEqk9Bq — Vic Guàrdia Urbana (@vic_gurbana) June 19, 2025

L'arribada de la Flama del Canigó

Les revetlles de Sant Joan solen estar marcades per l'arribada de la Flama del Canigó a pobles i ciutats dels territoris de parla catalana. També és el cas de Vic que, enguany, aposta per un canvi de format en la recepció del foc dels Països Catalans.

Aquest 2025, la Flama del Canigó arribarà a la capital d'Osona abans: serà a les 20:00 hores davant del casino i la recepció anirà a càrrec de les Fúries d'Ausa, que enguany celebra el 20è aniversari.

Un cop acabat l'acte més solemne, la colla de diables iniciaran una cercavila per guiar a la ciutadania fins al barri Sucre, on encendran la foguera per donar el tret de sortida a una recuperada revetlla popular de Sant Joan a la ciutat.