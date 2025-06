Sant Joan 2025 a Girona: les millors revetlles, fogueres i activitats

Girona ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan i donar el tret de sortida a l'estiu. Aquesta festa se celebra des de temps ancestrals pels volts del solstici d'estiu i en els països de tradició cristiana aquesta data coincideix amb el naixement de Sant Joan Baptista. A Catalunya és una celebració que es caracteritza pels petards, la coca tradicional, els petards i les fogueres, però aquesta festivitat també se celebra en altres llocs dels Països Catalans de maneres ben diverses. A NacióGirona fem un recull de la programació prevista a la ciutat i també un recull de revetlles destacades a la demarcació.

Sant Joan 2025 a Girona

Girona celebrarà la revetlla de Sant Joan la nit d'aquest 23 al 24 de juny. La festa se centrarà al barri de Fontajau, on també se celebra la Festa Major del barri del 21 al 24 de juny. El barri preveu començar la doble celebració ben d'hora al Parc de la Guingueta, a les 18:30 hores, on es faran jocs de cucanya i un berenar per a la canalla. A les 20 hores, al mateix parc, hi haurà una exhibició de balls en línia.

A partir de les 22 hores la festa s'animarà encara més amb la revetlla de Sant Joan, que comptarà amb dues actuacions de música en directe i havaneres a càrrec del Trio de La Costa Brava i Verbena'm. El barri de Sant Narcís també organitza un vespre de celebració popular amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Sant Narcís i el Centre Cívic del barri. Tant és així que, a partir de les 20 hores, la plaça de l’Assumpció acollirà una revetlla carregada d'ambient per commemorar aquesta tradició catalana.

Altres revetlles a la demarcació

Banyoles

La revetlla de Banyoles començarà a les 19:30 del vespre al puig de Sant Martirià, on es farà la lectura d'un manifest, un piscolabis i es podrà gaudir de música en directe amb La Principal de Banyoles. A continuació, a les 20 hores, al Puig de Sant Martirià es rebrà la Flama del Canigó i començarà una cercavila des del puig de Sant Martirià fins a la plaça Miquel Boix amb la Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles.

A les 21 hores es preveu que arribi la Flama a la plaça Miquel Boix amb els Esperxats del Pla de l’Estany i s'encengui la foguera amb Gàrgoles de Foc. A les 21:30 començarà el sopar popular amb l’Associació Waterpolo Banyoles i una festa amb diversos DJ.

Palamós

La revetlla de Palamós és especialment coneguda perquè coincideix amb la Festa Major del municipi i sempre ofereix una gran varietat de propostes culturals per complementar la celebració a la platja. La Flama del Canigó, a Palamós, arribarà a les 20 hores al parc del Convent dels Agustins on es llegirà un manifest a càrrec d'Òmnium Cultural. També es podrà sentir el pregó institucional de la festa, que enguany es dedica a la Creu Roja del poble.

A les 21 hores començarà un sopar popular de carmanyola a la plaça de Mossèn Gumersind, on també s'encendrà la foguera. Tot seguit, a les 23 hores, començarà el ball de revetlla càrrec del grup Xarop de Nit. D'altra banda, el jovent podrà trobar una zona de barraques amb servei de bar i ambient a la platja gran de Palamós. A partir de les 23 hores, està previst que hi hagi l'actuació del Dj Xavi Fdz i també de Dea Infamous, que anirà acompanyada de FUNKTORY.

Blanes

La celebració de la vigília de Sant Joan a Blanes començarà a partir de les 19 hores amb una xocolatada popular a la plaça de la Solidaritat, que precedirà l'arribada de la Flama del Canigó, a les 19:30 hores. Tot seguit, hi haurà una cercavila pels carrers de la vila i a les 20:30 hores tindrà lloc l'acte central de la festa i el lliurament de la Flameta.

A les 21 hores, s'encendrà la foguera i a continuació hi haurà el sopar popular davant del Banc dels Músics. A partir de les 22 hores començaran els concerts de revetlla amb els grups The Seitons, els Miops i els Dj Spat i Dj Borjamari, que amenitzaran la vetllada amb una combinació musical per a tots els gustos.