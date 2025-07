Ha mort el fundador i director del Museu del Joguet de Figueres, Josep Maria Joan i Rosa, aquest dijous 3 de juliol. El museu ha explicat en un comunicat que el fundador tenia una malaltia greu i que aquesta ha sigut la causa de la mort.

Josep Maria Joan Rosa va néixer a Figueres el 1940. L'any 1982, va obrir l'equipament dedicat a la història de les joguines conjuntament amb la seva dona, Pilar Casademont Sadurní. Al llarg de la seva vida havia rebut diferents reconeixements que guardonaven la seva feina i figura, com ara la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2007, la Fulla de Figuera de Plata que otorga l'Ajuntament de Figueres el 2010 i el Premi Nacional del Foment a la Creativitat del Joguet del Ministeri de Cultura el 2022.

Segons el comunicat, no hi haurà cap acte públic de comiat, ja que així ho va desitjar Josep Maria Joan Rosa. Això no obstant, aquest divendres el museu estarà tancat al públic en senyal de dol.