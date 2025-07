El Festival de Peralada dona el tret de sortida amb la mezzosoprano Joyce DiDonato

El Festival de Peralada ha estrenat la seva 39a edició aquest dijous 3 de juliol al Castell de Peralada amb un recital de la mezzosoprano Joyce DiDonato. Acompanyada del pianista Craig Terry, DiDonato ha fet un repertori amb peces de Debussy, Haydn, Rossini i Bizet, entre altres grans noms.

Amb el món de l'art del jardí i el paradís com a element principal, la mezzosoprano ha fet el primer dels dotze concerts que el festival ha programat fins al divendres 18 de juliol. Els espectacles aniran des de l'òpera, passant per la dansa contemporània, fins al flamenc. Angel Blue, William Christie o l'estrena Genius Loci són altres dels noms destacats.

Joyce DiDonato, guanyadora de diversos Grammy

La mezzosoprano ha preparat un repertori expressament pel certamen i amb dues parts diferenciades. Segons ha explicat, la primera part "és una celebració del poder de la dona, de la seva sensualitat, de la seva creació". La segona, en canvi, eren "àries d'òperes de Händel o Rossini".

Moments abans de començar el recital, DiDonato expressava que li feia "molta il·lusió" donar el tret de sortida al festival: "estic molt orgullosa".

El director artístic del certamen, Oriol Aguilà, ha ressaltat que DiDonato és "un dels grans noms de la lírica internacional". Aguilà ha recalcat que la nord-americana ha preparat un recital "ad hoc" per a Peralada, "amb un programa diferent per respondre a aquesta tradició tan melòmana de casa nostra".

Joyce DiDonato ha guanyat diversos premis Grammy i el premi especial Olivier 2018 a l'èxit més destacat en òpera.

"Un viatge als paradisos"

Aguilà ha explicat que els dotze concerts programats volen representar "una mena de simfonia amb dotze moviments" que transportin el públic en un "viatge als jardins, entesos com a paradisos". Per això, els jardins, les muralles i l'església es convertiran durant aquests dies en diversos escenaris "on cada espectacle és un camí, una porta oberta al paradís creatiu".

A més del concert de la nord-americana, destaquen altres actuacions com la d'Angel Blue o Wiliam Christie. També les estrenes absolutes Hort/garden, ideat per Elena Terrats i Helena Tornero, i Genius Loci, dirigida per Rafael R. Villalobos.