Un músic de la Bisbal transcriu peces de música clàssica inèdites que s'interpreten arreu del món

En Joan Aparicio obre el seu ordinador on té dos arxius que aparentment no tenen res a veure, però que en realitat són el mateix, un manuscrit del segle XIX, amb anotacions antigues, i una partitura moderna que en Joan va omplint de mica en mica. Totes dues pertanyen a la mateixa obra, però una està adaptada, tant en els instruments com en les afinacions i les notes a l'original. La raó és que per les mans d'en Joan Aparicio passen obres "inèdites", que ell ajusta per tal que les grans orquestres toquin en grans escenaris d'arreu del món.

Des de fa dos anys, en Joan Aparicio treballa des de la Bisbal d'Empordà amb una peça d'una de les compositores referents de música clàssica dels Estats Units, la Dorothy Rudd Moore. Les obres d'aquesta artista mai es van arribar a publicar, ja que es tractava d'una compositora negra i la seva obra va tenir dificultats per poder-se difondre. "Avui en dia és una de les grans i és molt valorada", assenyala Aparicio. Una editorial musical de Nova York va rescatar les partitures manuscrites de "Frederick Douglass", una peça composta per Rudd Moore fa uns 40 anys i li ha encarregat a Aparicio que l'adapti perquè la toqui una orquestra clàssica d'uns 300 membres.

De fet, aquesta és la feina que el músic bisbalenc reconeix que més li costa, adaptar cada instrument a la resta. "La clau és que cada cosa soni al seu lloc i que el conjunt sigui el que la compositora pretenia. Si no, és un desastre", explica. Aparicio, però, assenyala que bona part de la feina consisteix a repassar "moltes vegades" les adaptacions, ja que també cal tenir en compte "el nivell" dels músics de l'orquestra. "Si proposes alguna cosa molt complexa, pot ser que no serveixi", explica.

Per adaptar cadascuna de les peces que li encarreguen, en Joan Aparicio s'ajuda de la tecnologia i adaptar-les a un pentagrama actual. Ho fa instrument per instrument a partir del que creu que pretenia el compositor quan va elaborar l'obra. Cal tenir en compte que en alguns casos hi ha instruments que avui en dia no es fan servir massa i això obliga a "repensar" com sonaria actualment.

Un cop ha processat tots els instruments, els escolta de manera individual a través d'un programa informàtic que li reprodueix. En aquell moment és quan Aparicio fa les primeres correccions per tal de deixar una peça "tan neta com sigui possible" i que reflecteixi el que l'artista pretenia quan la va escriure. Un cop ha fet el mateix treball amb tots els instruments i les veus, ho escolta tot de manera conjunta i és aleshores quan fa les darreres modificacions si cal. Tot i la tecnologia, el músic s'ajuda de la guitarra per acabar d'ajustar, quan ho necessita, l'afinació d'algun instrument.

Aparicio reconeix que no fa un seguiment específic d'on s'interpreten les obres que transcriu, però diu que és conscient que "moltes d'elles acaben a grans escenaris". "Han de ser grans recintes, tenint en compte l'orquestra i el cor", explica.

Autors catalans i altres feines

El músic explica que la seva especialitat i el que més li agrada és la música clàssica, però reconeix que ha fet "de tot" a l'hora d'escriure cançons. En aquest sentit, assenyala que ha treballat amb peces de Pau Casals per exemple i d'altres artistes catalans que "no se'ls ha reconegut com tocava".

A més, però, ha treballat al cine. El treball més recent que ha fet ha estat a la pel·lícula El fotògraf de Mauthausen, dirigida per Mar Tarragona i amb la interpretació de Mario Casas i Macarena Gómez. També ha fet classes de guitarra, que és un instrument que domina molt, i ha escrit peces per programes musicals com Operación Triunfo.