«El meu avi» no clourà la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell per primer cop en 48 anys

La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell no acabarà amb El meu avi per primer cop en 48 edicions, després de la polèmica pel documental Murs de silenci que vincula el seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb l’explotació sexual de menors. “Vam dir que reflexionaríem sobre si calia renovar-lo i considerem que toca”, ha dit l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán.

El tema -que a excepció de la primera dècada, sempre ha tancat l'esdeveniment- se substituirà per tres clàssics de l’havanera, Mariner de terra endins; La bella Lola; i La gavina, "en homenatge a compositors vinculats al municipi". La cantada es farà el 5 de juliol i hi actuaran Neus Mar, Peix Fregit, Port-bo i Terra endins.

La decisió de relegar El meu avi

La decisió d'eliminar El meu avi del tancament de la cantada d'havaneres s’ha pres després de la polèmica generada per l'emissió del documental Murs de silenci, que vincula al seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb una xarxa de clubs on s’exercia explotació sexual de menors. “Hem decidit renovar el cant final; portem prop de 60 anys de Cantada d’Havaneres i és el moment de deixar pas a un repertori nou”, ha explicat Laura Millán, que ha afegit que no es descarta recuperar El meu avi en un futur ni s’impedeix als grups interpretar cançons del compositor.

En concret, aquesta 58a edició acabarà amb Mariner de terra endins, de Narcisa Oliver i Josep Bastons; La bella Lola, de tradició popular i que es manté d’edicions anteriors; i La gavina, de Frederic Sirés i Puig. “Són figures palafrugellenques, que han fet molt pel municipi i el món de l’havanera i creiem que era el moment de situar-los en el lloc que es mereixen”, ha traslladat Millán.

A partir d’un quart d’onze de la nit, l’escenari de la platja de Port Bo de Calella s’omplirà amb les actuacions de Neus Mar, una de les poques veus femenines solistes d’aquest gènere; i els grups Peix Fregit, sota la direcció de Josep Bastons; Port-bo, fundat el 1966 i impulsor de la Cantada d’Havaneres; i Terra endins, que combina el repertori clàssic amb valsets i sardanes.

A Neus Mar, que és també la portaveu de la comissió de la Cantada d'Havaneres, l’acompanyarà Les joves veus del Mar, una coral formada per alumnes seus de l’Escola Vedruna de Palafrugell i que hi oferiran un repertori de cant de taverna. “Preocupa el relleu generacional de les havaneres i creiem que la seva participació en la Cantada dona aire al futur”, ha afirmat Mar.

La història de la cantada d’havaneres

La cantada d'havaneres es remunta a l'any 1966. Aleshores, aquella primera trobada de cantaires es va celebrar a la taverna de Can Batlle, i va ser quan Francesc Alsius, Frederic Martí i Joan Pericot van coincidir en la presentació del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, el segon recull del gènere publicat a Catalunya.

L'èxit de la trobada va animar els organitzadors a repetir-la l'any següent, amb una cantada més formal a la platja d'en Calau. El 1969, l'Associació d'Amics de Calella, que en aquella primera època organitzava la Cantada d'Havaneres, va decidir traslladar-la a la plaça del Port Bo, on encara se celebra actualment.

Altres actes de la cantada d'havaneres

A partir de dos quarts d’una de la matinada, el públic podrà continuar gaudint de les havaneres amb diversos concerts repartits per locals de Calella: Terra Endins a Margarita Calella; Amics de la Torre a La Torre; Peix Fregit a Les Voltes de Calella by Es Portal; Neus Mar a Xabec i Port-Bo a Taverna Ca La Raquel.

A més, divendres 4 de juliol a les set de la tarda hi haurà un concert previ gratuït a l’església de Calella, amb la presentació de L’Elegat de Camil Ysern, amb Carles Coll Bardés (violoncel), Carles Coll Costa (piano) i Clara Valero (soprano). I diumenge 6 de juliol, a dos quarts de deu de la nit, la plaça del Port Bo acollirà el concert de Pau Vallvé, que servirà per cloure el Festival Ítaca 2025.

Servei de bus gratuït i taxi

Com és habitual, hi haurà servei de bus gratuït per facilitar l’accés a l’esdeveniment. En concret, el Bus30’ operarà entre Palafrugell i Calella el dissabte 5 de juliol, de 17 a 23 h i, ja a la matinada, de 00:00 a 1:30 h. Es podrà aparcar a l’aparcament de l’Autovia de Palafrugell (Rambla Josep Vergés i Matas) i fer el trajecte fins a la plaça Doctor Trueta de Calella-Llafranc, amb parada a la plaça d’Europa de Palafrugell.

A més, s’ha habilitat un servei especial de taxi entre Palafrugell i Calella el mateix dissabte 5 de juliol. Hi haurà vehicles de 4 a 8 places amb tarifes de 20 i 25 euros, així com vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb un preu de 25 euros. Cal sol·licitar el servei per encàrrec als telèfons 972 30 00 23 o 972 61 22 22.