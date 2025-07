Desnonen a Salt una dona amb quatre fills menors, un amb paràlisi cerebral

Aquest divendres s'ha dut a terme a Salt (Gironès) el desnonament de la Koro i els seus quatre fills menors d'edat, un dels quals amb una paràlisi cerebral. La comitiva judicial i els Mossos s'han personat al número 74 del carrer Àngel Guimerà, on la família feia uns dos anys que ocupava el pis, propietat d'un gran tenidor.

Una vintena de persones convocades

A dos quarts de dotze del migdia la secretària judicial i una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt han arribat davant del portal del número 74 del carrer Àngel Guimerà, al centre de Salt. A l'entrada s'han trobat amb un grup de persones convocades pel Sindicat de l'Habitatge de Salt per intentar impedir que el desnonament de la Koro i els seus quatre fills.

Finalment, s'ha acabat fent sense incidents i, de fet, no ha calgut activar unitats d'ordre públic que estaven avisades per si havien d'intervenir. Després d'una hora i mitja, els operaris han acabat d'instal·lar la nova porta blindada per evitar que ningú torni a ocupar l'immoble.

Mentrestant, diverses persones han ajudat a la Koro a treure bona part de les pertinences que tenia a casa, entre les quals una cadira ortopèdica que necessita un dels fills que té una paràlisi cerebral.

La resposta de l'Ajuntament

Un cop s'ha acabat el desnonament, diversos membres del sindicat l'han acompanyat als Serveis Socials on li han comentat que intentaran poder-la posar a la Taula d'Emergència perquè "ara com ara no té on anar". Des del Sindicat de l'Habitatge de Salt apunten que el més probable és que la família es reparteixi en diverses cases de familiars i amics. Tot i això, l'Ajuntament de Salt ha confirmat que se'ls facilitarà un allotjament provisional.

L'entitat també lamenta que "cada vegada costa més aturar desnonaments", encara que el perfil de les persones sigui vulnerable. "En aquest cas és evident. Té quatre fills menors a càrrec seu i un d'ells té una paràlisi cerebral i no s'ha pogut fer res", lamenta Montse Palau.

En aquest sentit, Palau assenyala que els Serveis Socials "fan el que poden, però van saturats" i ha criticat que l'Ajuntament de Salt no hagi fet res per frenar aquest desnonament. Fonts del consistori han explicat que el motiu de no haver pogut intermediar amb la propietat -un gran tenidor- és que la família no portava el temps mínim d'arrelament com per poder forçar la negociació per a un lloguer social.