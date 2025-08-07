Una dona de 81 anys ha mort aquest matí a la platja del Port de Llançà, a l'Alt Empordà. El telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís a les 9.18 h per l’incident, que tot just ha passat quan no hi havia servei de vigilància a la platja, perquè aquest no començava fins a les 10 h del matí.\r\n\r\nEl Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat tres unitats terrestres que han realitzat les maniobres mèdiques pertinents, que no han pogut salvar la dona, que era de nacionalitat francesa.\r\n\r\nAquesta és la dissetena víctima mortal a les platges catalanes d'aquest estiu, tenint en compte que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Aquesta xifra ja suposa cinc víctimes més que l'estiu passat en aquestes dates, quan hi havia 12 víctimes mortals.\r\n\r\nDes de Protecció Civil recorden la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. També alerten que si algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o trucar al 112.\r\n