Un incendi en un edifici de Sarrià de Ter acaba amb 19 ferits

Un incendi generat en un bloc de pisos de Sarrià de Ter, al Gironès ha acabat amb 19 ferits. Els fets han passat aquest dijous a la matinada. El foc s'hauria provocat a la zona del safareig d'un pis que hi havia a la tercera planta al voltant de les sis de la matinada.
Les flames s'han dispersat ràpidament pel pati interior afectant totes les habitacions que hi ha a l'habitatge. També s'han detectat incidències en dues plantes més -la quarta i la cinquena- de les sis que té el bloc. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quinze dotacions dels Bombers, a banda dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i set ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
L'arribada dels equips d'emergències
Quan els serveis d'emergència han arribat al carrer de Mercè Rodoreda, on hi ha el bloc d'habitatges que s'ha incendiat, les flames ja estaven molt esteses i afectaven la façana. Per aquest motiu, la prioritat ha estat confinar tot el veïnat -principalment els de les plantes superiors- i rescatar aquells que estiguessin més en risc. Els Bombers han ajudat a sortir dos menors d'edat i una parella que hi havia en els pisos adjacents.
A partir d'aquí, els esforços s'han centrat en l'extinció de l'incendi i s'ha donat per controlat a les vuit del matí. Aleshores s'han iniciat les tasques de ventilació per treure tot el fum que s'ha originat i a dos quarts de deu ja s'ha donat per extingit. Malgrat tot, l'edifici s'ha desallotjat de forma preventiva mentre s'analitzen les possibles afectacions que hagi tingut l'incendi.
Pel que fa als 19 ferits que s'han resultat, la majoria d'ells no han necessitat cap trasllat a un centre sanitari i han rebut l'alta allà mateix. El SEM ha traslladat dos homes al CUAP del Güell de Girona i dues dones a l'hospital de Santa Caterina de Salt (Gironès) on se'ls ha atès per ferides lleus.