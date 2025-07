Palafrugell i la discoteca Costa Este acorden ampliar les mesures de seguretat i control del soroll

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha signat un conveni amb la gestora de la discoteca Costa Este per millorar la convivència veïnal i garantir la seguretat i la neteja de l'entorn. Entre altres mesures, s'instal·laran limitadors de so i càmeres de videovigilància que la Policia Local podrà controlar en remot per regular el volum de la música i comprovar per les imatges si es comet alguna infracció.

L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha destacat que amb el conveni volen "garantir una activitat d'oci responsable, fomentant la convivència pacífica amb els veïns i el municipi". Aquests són els objectius del conveni que han signat l'Ajuntament de Palafrugell i l'empresa titular de la discoteca Costa Este.

Noves mesures de control del soroll

Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'acord amplia i consolida les mesures que ja s'havien establert en convenis anteriors.

Pel que fa al control del soroll i el respecte a la convivència, el conveni recull que l'empresa haurà d’instal·lar limitadors de so amb control remot. La Policia Local podrà intervenir a distància si es detecten excessos. També haurà de garantir l’enregistrament dels nivells de so que es generin dins del local.

A més, estaran prohibits els altaveus a l'aire lliure o fora de la zona delimitada; caldrà col·locar rètols informatius a l'aparcament recordant que està prohibit consumir alcohol i posar música; i l'empresa haurà de complir estrictament els horaris de tancament establerts.

En l'acord també s'insta la titular de la discoteca a reforçar la il·luminació a totes les zones de l'aparcament, i haurà de col·laborar activament per fer compatible l'activitat d'oci amb el descans del veïnat del municipi.

Ampliació de la seguretat

Aparcament discoteca Costa Este de Palafrugell

ACN-Ajuntament de Palafrugell

Per garantir la seguretat dins i fora del recinte, la gestora de Costa Este haurà de disposar d'un mínim de dos vigilants o auxiliars de seguretat privada per cada 200 vehicles aparcats. I haurà de regular la sortida dels vehicles del pàrquing en punts clau de l'entorn.

A més, serà l'empresa qui assumirà el cost íntegre del servei extraordinari de vigilància nocturna a la via pública contractat per l'Ajuntament, entre el 23 de juny i el 31 d'agost, de dues de la matinada a vuit del matí.

Així mateix, haurà d'assumir la reparació de qualsevol dany al mobiliari urbà, senyalització o càmeres de control que es pugui produir entre la sortida del local i la zona urbana.

Una altra mesura destacada és la instal·lació de càmeres de videovigilància a l'aparcament i a dins de la discoteca. La Policia Local també tindrà accés al visionament de les gravacions per poder identificar possibles infraccions o delictes.

Per últim, els vigilants hauran d'expulsar de la zona als clients que incompleixin les normes de conducta, i avisar la policia si cal.

Les queixes veïnals

En els últims anys, Costa Este ha estat al centre de les queixes i denúncies del veïnat per soroll i molèsties. El 2023 es van detenir onze joves per assaltar la discoteca, després que els impedissin l'entrada perquè s'havien enfrontat anteriorment amb els membres de seguretat. També va ser notícia per la festa il·legal que es va organitzar a l'aparcament amb unes 400 persones, i que el consistori va portar als jutjats.

Per evitar que es tornin a produir aquestes situacions, l'Ajuntament ha pres mesures de prevenció i vigilància a través de la col·laboració de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i la seguretat privada del local. A més, es faran inspeccions periòdiques per verificar el compliment de les obligacions i es reforçaran els controls de trànsit i alcoholèmia durant els mesos de més afluència.