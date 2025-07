Girona sanciona amb més de 258.000 euros a l'empresa de recollida d'escombraries

L'Ajuntament de Girona portarà al ple de juliol l'inici dels tràmits per materialitzar la sanció a l'empresa de neteja viària i recollida de residus UTE Sanejament Girona, que té com a nom comercial Girona+Neta.

Segons informa el consistori, l'expedient s'ha obert pel retard en la implantació del contracte i per incompliments "greus o molts greus" en la neteja amb aigua a pressió, el sistema de seguiment de la flota de vehicles i el "mal funcionament" de la plataforma de gestió o l'aplicació mòbil.

També han detectat que els darrers dies hi ha hagut camions que no han sortit a fer les rutes fixades. Aquesta és la segona sanció a Girona+Neta i la primera va ser de més de 16.000 euros. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha remarcat que continuaran actuant "sempre que no es compleixin els serveis".

La sanció econòmica a l'empresa

L'import de la sanció pels incompliments reiterats del contracte és de 258.722,96 euros. Aquest import global, segons informa l'Ajuntament, se subdivideix en dos conceptes.

Per una banda, la demora en el termini d'implantació del contracte (en aquest cas, la sanció és de 43.200,45 euros). I per l'altra banda, l'incompliment de diverses obligacions derivades del contracte. Dins aquest paquet, que puja a 215.522,51 euros de multa, s'hi troben la neteja amb aigua a pressió, el sistema de seguiment de la flota de vehicles i el mal funcionament de la plataforma de gestió o l'aplicació mòbil Girona Circular.

El consistori també requerirà a la UTE que arregli els problemes de funcionament de la plataforma de gestió en el termini màxim d'un mes.

El regidor d'Acció Climàtica ha subratllat que, "sempre que no es compleixin els serveis", des de l'ajuntament seguiran "fent allò que els pertoca" amb el contracte -en referència a les sancions- que té "el 100% del servei" adjudicat a la concessionària.

Sergi Cot ha explicat que el plec de condicions "és molt complex" i que, a l'hora d'avaluar si es compleixen o no, hi ha tants temes "més de detall" i del "dia a dia" (com no fer la recollida quan pertoca) com també d'altres de funcionament (en referència a la plataforma de gestió i a l'app).

"Tot això comporta unes penalitats, que s'avaluen per determinar si són lleus, greus o molt greus, i en funció d'aquesta diagnosi i del sumatori de tots els incompliments es fixa un import econòmic", precisa el regidor.

Segona sanció per incompliment de contracte

Aquesta no és l'única multa que té l'empresa Girona+Neta per part de l'Ajuntament d'ençà de l'inici del contracte l'1 de setembre del 2022, que s'ha acabat de desplegar aquest maig. L'any passat, al ple del 13 de maig, el consistori ja va tirar endavant una primera multa de 16.160.19 euros a la UTE Sanejament Girona per incomplir el contracte.

En paral·lel, el consistori està treballant per dur a terme una nova modificació del contracte. En aquest cas, l'objectiu és flexibilitzar el sistema -amb més dies i freqüències de recollida de les fraccions- per "posar facilitats" a la ciutadania "i millorar els índexs de recollida".

Sergi Cot ha explicat que des de l'ajuntament mantenen un "contacte permanent" amb Girona+Neta. No tan sols tècnicament, amb trobades setmanals, sinó també a nivell polític amb reunions mensuals amb la gerència.

"Ells són conscients de la situació actual, i tant l'empresa com nosaltres volem el millor per a Girona; però la nostra responsabilitat també és penalitzar tot allò que no es fa i que s'hauria de fer perquè l'empresa s'hi va comprometre", ha afirmat.