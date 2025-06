Girona activa les piscines com a refugis climàtics per l'onada de calor

L'Ajuntament de Girona ha activat les piscines municipals de la Devesa i Santa Eugènia-Can Gibert del Pla com a refugis climàtics, durant aquest dilluns 30 de juny i aquest dimarts 1 de juliol. Així, els dos equipaments estaran oberts gratuïtament de la una del migdia fins a les sis de la tarda per a les persones majors de 65 anys i també per aquelles que tenen alguna discapacitat. Els acompanyants també podran accedir-hi.

Les piscines del GEiEG de Sant Ponç i de Sant Narcís també col·laboren en la iniciativa i obriran en el mateix horari i també de forma gratuïta per als dos col·lectius. Les piscines municipals són dos de la seixantena d'espais que l'Ajuntament de Girona ha habilitat com a refugis climàtics a la ciutat.

Com a novetat, aquest any destaca una prova pilot que es durà a terme als centres cívics de Sant Narcís i Barri Vell-Mercadal, a més del local social de l'Eixample, que obriran dues tardes a la setmana durant el mes d'agost. Aquests espais oferiran refugi climàtic i activitats dinamitzades per la Creu Roja amb la col·laboració de les associacions de gent gran dels barris, en el marc del projecte contra la soledat no desitjada de l’entitat. Des de l'Ajuntament no descarten que, si té bona acollida per part dels veïns, la proposta s'estendrà a la resta de barris l'estiu vinent.

En l'àmbit natural, es mantenen tots els parcs i espais de l'any passat, amb totes les fonts obertes. Progressivament, també està previst que s'obrin les ornamentals que tinguin recirculació d'aigua, com, per exemple, la del parc del Migdia. A més a més, destaca que s'incorporen als espais exteriors els boscos de Torre de Taialà, que també es podran fer servir com a espais d'ús compartit per passejar amb els gossos deslligats segons les normatives d'itineraris canins.

En paral·lel, també està activat el Pla Calor per a aquelles persones sense sostre i que contempla que aquest col·lectiu pugui refugiar-se de les altes temperatures en un espai fresc com l'antiga UNED.

Pel que fa als comerços, aquest any s'han incorporat a la Xarxa de Refugis Climàtics Amigables una desena d'establiments de la ciutat, a través del programa "Comerç Amic". En aquest sentit, de moment s'han incorporat cinc carnisseries a la xarxa aquest estiu, a l'espera de noves adhesions durant les pròximes setmanes. Aquests establiments es reconeixen amb un distintiu visible que els identifica.

Diversos tipus de refugis

La Xarxa de Refugis Climàtics de Girona inclou quatre tipologies de refugis. Els interiors com biblioteques, centres cívics, museus i equipaments públics i privats. D'altra banda, els exteriors són els parcs ombrívols, boscos urbans, zones verdes i itineraris fluvials. També n'hi ha que reben el nom de temporals i són les piscines municipals i altres espais habilitats durant les onades de calor per a col·lectius específics. Finalment, hi ha els refugis amigables que són establiments privats com comerços, farmàcies o bars que ofereixen climatització, entre 21 °C i 26 °C, seients i accés a algun servei per a les persones que ho necessitin.

Des de l'Ajuntament destaquen la iniciativa d'aquests establiments i assenyalen que amb aquestes accions tenen "un gran impacte", que contribueix a fer de Girona una ciutat "més humana, amable i cuidadora". "Això fa que es visibilitzi i es reconegui aquests establiments compromesos amb el benestar de les persones i la vida quotidiana als barris", han expressat des del consistori.