Així és el pla integral de Girona per millorar el barri de Font de la Pólvora un any després del tiroteig mortal

L'Ajuntament de Girona ja té llest el pla integral de millora pel barri de Font de la Pólvora, just un any després del tiroteig amb dues morts per Sant Joan que el va motivar. El consistori preveu presentar-lo al Govern aviat i demana que "no es tracti dins del pla de barris" de la Generalitat. En aquest sentit, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que en els dies vinents portaran el document al Govern perquè l'estudiï com una inversió "a gran escala". "Estem parlant que és un dels barris, no només de Catalunya, sinó de l'Estat, en una situació més degradada", ha assenyalat.

El tiroteig del Sant Joan de 2024 al barri de Font de la Pólvora va desencadenar un espiral de violència entre les famílies, amb incidents i actes vandàlics a Girona i al barri de Sant Joan de Figueres. Això va donar lloc a una junta local de seguretat amb la presència de l'aleshores conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Una de les conclusions de la trobada va ser la necessitat de dissenyar un pla integral de millora del barri "i que no tot fos una resposta policial".

Font de la Pólvora, a banda d'aquests fets, pateix incidents de caràcter delictiu de manera habitual. Es tracta de casos de tràfic i cultiu de drogues, aldarulls violents contra la policia i una gran presència de llars que defrauden fluid elèctric. Tant és així que el desembre de 2024 es va determinar que vuit de cada deu llars del barri tenien la llum punxada.

Millores en habitatge, equipaments i mobilitat

Un any després, l'Ajuntament de Girona ha anunciat que el pla està a punt i que es presentarà als veïns, a la Generalitat i al govern de l'Estat. Una de les claus de la proposta està en l'habitatge. En aquest sentit, es contempla la rehabilitació dels immobles que estiguin en mal estat i que "la gent que hi viu, tingui dret a viure-hi bé".

A més, el consistori ha detectat un edifici que fa molts anys que està abandonat en un carrer i que l'Ajuntament proposa tirar a terra per tal de guanyar un espai verd al barri. A tot això, cal afegir el "treball discret" que s'està fent amb veïns que estan en processos de desnonament perquè es puguin quedar amb l'habitatge. "Hi ha un àmbit residencial que proposem i que és important", ha ressenyat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.

Però el pla "va molt més enllà" i també contempla la possibilitat d'incorporar més equipaments "que ajudin a dinamitzar des d'un punt de vista social i econòmic" el barri. "Actualment, hi ha escola, Centre d'Atenció Primària i pavelló, però ens falta alguna cosa que impulsi econòmicament tot aquest sector", ha remarcat l'alcalde.

La millora de la mobilitat és una altra de les preocupacions que s'aborda en el pla. En aquest sentit, l'arribada del carril bici o més connexions del transport públic són aspectes que el pla recull i que han de servir com a fórmula per poder incentivar el progrés a Font de la Pólvora. "Teníem clar que no només hi havia d'haver una intervenció policial, que hi ha de ser, sinó un pla integral", ha ressaltat Salellas.

Un projecte a gran escala

El batlle ha destacat que el cas de Font de la Pólvora "no es pot tractar dins del pla de barris de la Generalitat" i que cal, també, la intervenció del govern de l'Estat, ja que és "un dels barris més degradats" no només de Catalunya sinó també de tot l'estat. Per això, ha reivindicat la necessitat de fer una intervenció "a gran escala" i destaca que l'aposta del pla de barris de la Generalitat a Girona ha estat la de Pont Major.

L'alcalde ha explicat que ell pla de barris de la Generalitat no és suficient per a la casuística de la Font de la Pólvora i proposa donar-hi una resposta específica. "Hi ha una situació de pobresa i de desigualtat més important respecte a la resta de barris de la ciutat, per tant, entenem que la Generalitat hi ha de ser, però també l'Estat. Pertoca fer una aposta i un pla concret i no pas un pla de barris com el que impulsa la Generalitat", ha remarcat l'alcalde.

A més dels governs de la Generalitat i de l'Estat, el pla es presentarà també als veïns. En aquest aspecte, Salellas assegura que la "gran majoria" volen que es faci una intervenció d'aquest tipus. "Potser hi ha algú que vol que res no es mogui, però el més important és la major part del barri", ha destacat.

Un any de treball

Salellas també ha destacat les diferents accions que s'han dut a terme al llarg d'aquest any al barri. D'una banda, s'ha intensificat la feina amb Endesa per tal que els veïns que tenen la llum punxada regularitzin la seva situació. Una altra de les preocupacions ha estat desmantellar punts de cultiu de marihuana i que s'ha fet en coordinació amb la Policia Muncipal i els Mossos d'Esquadra.

El tercer aspecte que ha remarcat el batlle és la neteja que s'ha dut a terme amb la retirada de deixalles al carrer o de cotxes abandonats. En aquest aspecte, Salellas ha ressaltat que la percepció dels veïns és que "s'ha actuat" amb més presència policial.