Salellas demanarà al Govern que no ubiqui un centre d'atenció al sensellarisme a Girona

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, no vol que el futur centre de baixa exigència per a persones sense llar que preveuen obrir el Govern i la Diputació es faci a Girona. Per això, vol debatre la ubicació del servei amb les dues administracions i defensa que, tot i que l'equipament és necessari, la ciutat ja acull La Sopa, l'únic centre de la demarcació.

"És evident que cal aquest equipament perquè el nombre de persones que viuen al carrer ha crescut, però no deixa de ser un servei d'àrea urbana o, fins i tot, de demarcació", afirma l'alcalde en una entrevista a l'ACN. Salellas també recorda que ara mateix La Sopa és l'únic servei del territori que acull persones sense llar. Se'ls ofereix fer-hi àpats, dormir o dutxar-se. "A Girona rebem molta població sense llar, però no vol dir que ho hàgim d'assumir tot", defensa, alhora que reclama que el finançament del futur centre ha d'arribar d'administracions supramunicipals.

El centre de baixa exigència és un projecte que fa temps que és damunt la taula i que anirà destinat a l'atenció d'indigents que, a diferència dels que pernocten a La Sopa, no vulguin acollir-se a un pla de treball. Inicialment, durant l'anterior mandat, s'havia parlat que podria donar cabuda a una vuitantena de persones.

Salellas explica que el consistori ja té "una proposta concreta" de com hauria de ser el projecte, però prefereix no donar-ne detalls perquè encara s'ha de presentar a la resta d'administracions implicades. En aquest cas, la Generalitat i la Diputació de Girona, ja que el centre donaria servei més enllà de la ciutat. Pel que fa al finançament, admet que fins que la Generalitat no tingui pressupost, el centre de baixa exigència no pot tirar endavant.

"Sempre diem que és evident que cal un centre de baixa exigència i millorar els pisos vinculats al sensellarisme, perquè el nombre de persones que viuen al carrer és cada vegada més gran", diu Salellas. Per això, passat l'estiu, l'alcalde vol asseure's amb la resta d'administracions -i també municipis del voltant- per abordar-ne "la ubicació". "És un debat que volem tenir", ha anunciat.

Millores a La Sopa

D'altra banda, a La Sopa, situada al Barri Vell, s'ha millorat la climatització i s'està acabant de redactar el projecte per substituir-ne tota la xarxa de canonades per evitar filtracions i garantir que hi hagi aigua calenta a totes les plantes. Una obra que, concreta Salellas, es farà "conjuntament" entre l'Ajuntament de Girona i la Diputació.

Més enllà d'això, l'alcalde també avança que el consistori està fent un altre projecte -aquest, més "integral"- per resoldre les deficiències que té el centre d'acollida i "posar-lo al dia". De fet, segons recull la memòria de La Sopa del 2024, cal dur a terme "una renovació urgent" del centre d'acollida, perquè "la manca de manteniment bàsic, com pintura i reparacions estructurals, deteriora les instal·lacions".

A més, el centre d'acollida també assegura que es veu "desbordat" per poder donar cobertura a "l'enorme demanda d'atenció" a persones sense llar. Això, perquè la xifra de persones que dormen al carrer "ha augmentat dràsticament" i, a més, moltes d'elles veuen com aquesta situació "precària" s'ha cronificat.

Durant el 2024, els diferents serveis de La Sopa van atendre 1.426 persones sensellar. D'aquestes, nou de cada deu eren homes, la majoria dels quals d'entre 30 i 65 anys. Entre d'altres, van fer ús del centre d'acollida per dutxar-se (821), fer-hi algun àpat (452) o bé rentar-hi la roba (177). A més, hi va haver 168 indigents que van dormir en algun dels llits de La Sopa, un recurs que és temporal i que, com alerten des del centre, l'estat de precarietat en què viuen moltes persones sense llar fa que es vegin "obligats a tornar al carrer un cop s'acaba el temps màxim d'acollida".