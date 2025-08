Dos detinguts per possessió de marihuana al desallotjament del bloc de pisos ocupats de la ronda Ferran Puig

Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Policia Municipal de Girona, han detingut almenys dues persones en el desallotjament del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona, per tenir marihuana al pis que ocupaven. En concret, són un home i una dona. L'operatiu ha començat a les vuit del matí i ha acabat pels volts d'un quart d'onze del matí, sense incidents. Finalment, han estat vuit els pisos desallotjats.

S'han desplegat diverses furgonetes de l'ARRO dels Mossos, a més d'agents de la Policia Nacional, i personal dels subministraments bàsics. S'ha prohibit la circulació a un tram del carrer, i s'ha tallat la llum a l'edifici. Aquest dimecres és el tercer desallotjament que s'executa en aquest immoble, després de les actuacions que es van fer al març i al maig.

L'edifici, situat als números 13 i 15 de la ronda Ferran Puig, té greus problemes estructurals, i fa mesos que està ocupat per diverses famílies.

El desallotjament s'està produint sense incidents i operaris d'una empresa fan destrosses en els immobles que s'estan desallotjant, per tal que no siguin habitables un cop s'hagi acabat el dispositiu policial.

La resposta de l'Ajuntament

Els veïns asseguren que l'Ajuntament no els ha respost a dues cartes que han enviat recentment per tal que els ofereixi una solució. També diuen que ningú els ha notificat el desnonament. Poc després que acabés el desallotjament els veïns afectats han tornat a entrar a l'immoble.

Com en la darrera actuació, operaris han destrossat els immobles per tal de fer-los inhabitables, però això no ha impedit que els desallotjats tornessin a entrar un cop s'ha acabat l'operatiu.

El consistori assegura que té prevista una reunió amb un grup de veïns de la zona per tractar el tema.