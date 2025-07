Una agent dels Mossos d'Esquadra en pràctiques ha retingut un lladre que volia endur-se cartons de tabac d'un estanc de Girona el passat dimecres 16 de juliol. La policia anava de camí cap a la comissaria quan, en passar pel costat d'un estanc, va sentir la dependenta demanant ajuda perquè un home intentava robar diversos cartons. L'agent va entrar a l'establiment i va aconseguir retenir el lladre, que anava begut i va agredir-la. Se'l va detenir per un delicte de furt i un altre d'atemptat contra agent de l'autoritat.

Segons informa el cos policial, els fets van tenir lloc dimecres de la setmana passada cap a tres quarts de dues de la tarda. La policia, que està en pràctiques, es dirigia cap a comissaria per començar el seu torn de treball en el moment en què va passar per davant d'un estanc i va sentir una dona demanant ajuda. Hi havia un home que intentava agafar diversos cartons i endur-se'ls sense pagar, estava molt alterat. Amb l'ajuda d'altres comerciants de la zona, la policia va retenir el lladre. L'home, que té 48 anys i anava begut, va resistir-se i li va ventar un cop de puny a la cara.

Quan va arribar una patrulla a lloc, els mossos el van detenir per un delicte de furt i un altre d'atemptat contra agent de l'autoritat. El detingut té 48 anys i no té antecedents.