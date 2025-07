Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres multireincidents de 24 i 29 anys per robar uns 5.000 euros en eines d'una furgoneta d'una empresa a Figueres. Els fets van passar el passat divendres, 25 de juliol, pels volts de quarts de set del matí quan diverses persones van alertar que havien vist els dos sospitosos amb un embalum. Poca estona més tard, una patrulla dels Mossos els va trobar i van poder aturar un dels lladres. Mentre buscaven el segon, la policia va trobar un embalum amagat en una zona enjardinada: trepants, serres, una radial i bateries.

Quan els agents van identificar el primer sospitós, van veure que tenia una ordre de detenció per part d'un jutjat de la Bisbal d'Empordà, per un doble robatori amb intimidació a una discoteca de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) de la matinada del 6 de juliol. Per això, el van arrestar immediatament.

Després de detenir el primer lladre, els Mossos van continuar la recerca per la zona per trobar el segon sospitós i tot el material robat. Pocs carrers més enllà d'on havien fet la primera detenció, van arrestar el segon i van trobar les eines embolcallades en una granota de treball: nou trepants, dues serra, una radial, deu bateries i un carregador de bateries.

Poca estona després, els Mossos van trobar-se una furgoneta amb el vidre del copilot trencat, el propietari de la qual va denunciar que li havien entrat a robar. Davant de les evidències es van detenir els dos homes, que ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.