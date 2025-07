Cinc persones han resultat afectades per inhalació de fum i 31 veïns han sigut evacuats per un incendi d'habitatge en un bloc de Banyoles (Pla de l'Estany) la matinada passada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els cinc afectats, dos dels quals han estat donats d'alta in situ i tres traslladats en estat menys greu a l'Hospital Trueta de Girona.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís del foc a les 4.47 hores d'aquest dijous a la matinada, que afectava un bloc de planta baixa i dues plantes més. L'origen del foc ha sigut elèctric i ha afectat el forat de l'escala. Els Bombers han pogut extingir l'incendi aquesta nit.

El SEM ha mobilitzat quatre ambulàncies i els Bombers vuit dotacions.