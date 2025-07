Un incendi ha calcinat un transformador elèctric al barri de Font de la Pólvora de Girona aquest dijous al vespre i Endesa l'haurà d'enderrocar i reconstruir completament. Segons han informat els Bombers, el foc s'ha declarat aquest dijous a les 20.36 h i s'hi han traslladat tres dotacions, que han aconseguit extingir l'incendi poc abans de la una de la matinada. Els efectius han prioritzat la protecció de l'edifici del costat i han avisat els tècnics de la companyia elèctrica per tallar el subministrament als veïns del barri. Endesa ha instal·lat provisionalment tres generadors i la previsió és que el nou transformador estigui instal·lat en dues setmanes.

Tot i que en un primer moment no sortia flama del transformador, aviat el foc ha cremat amb virulència. Per això, els Bombers s'han centrat a protegir amb aigua l'edifici del costat per evitar la propagació de l'incendi.

Fonts d'Endesa han indicat que aquest divendres han comprovat les conseqüències de l'incendi i asseguren que ha destruït totalment el transformador. Ara, s'haurà d'enderrocar i tornar a aixecar i es preveu tenir els treballs enllestits en dues setmanes. Mentrestant, mantindran tres generadors al barri.

Endesa conclou que les causes del foc són una sobrecàrrega elèctrica.