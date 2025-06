Ivan Kampustin, millor nota de selectivitat a Girona: «Cal saber com i quan estudiar»

Ivan Kampustin Medina de l'Institut Frederic Martí i Carreras de Palafrugell ha tret la nota més alta de les proves d'accés a la universitat a la demarcació de Girona. Així ho ha comprovat aquest dimecres 25 de juny, quan el Departament de Recerca i Universitats ha fet públiques les notes de la selectivitat, que enguany estrenava nou format i novetats respecte a anys anteriors.

El primer avançament de dades del Departament apunta que el 94,97% dels estudiants ha superat la prova d'accés a la universitat segons els resultats globals inicials que corresponen a la fase d'accés, abans coneguda com la part general. La nota mitjana dels estudiants catalana ha estat de 6,44 i la nota mitjana d'accés a la universitat és de 7,181.

Kampustin, de Palafrugell, ha superat amb excel·lència les proves i ha aconseguit un 9,8, la segona millor nota del país. La xifra està tan sols una dècima per sota de la millor nota de Catalunya, que enguany ha estat un 9,9. La bona qualificació l'ha agafat per sorpresa, quan encara no havia sortit del llit. "Estava dormint a casa i m'ha despertat ma mare. M'ha dit que m'havien trucat del Departament de Recerca i Universitats i que tenia la millor nota de la demarcació", ha explicat a NacióGirona.

L'Ivan no s'esperava tenir tan bona nota i ha rebut la notícia amb molta satisfacció. "La meva sensació mentre feia els exàmens no era tan bona, tenia dubtes i no estava del tot satisfet", ha declarat. Malgrat tot, ha dit que com a molt s'esperava un "nou baix", una nota suficient per entrar a la carrera de Bioquímica, la seva elecció per a l'any vinent. Kampustin, però, encara no té clar en quina universitat ho farà. "Ho haig d'acabar de pensar aquests dies, però la decisió està entre Barcelona i Madrid", assegura.

El jove de Palafrugell ha explicat que li agrada la biologia en general, però que hi ha certs àmbits que li interessen especialment. "A l'estat espanyol el grau de Biologia és massa general", ha explicat i ha destacat que prefereix concentrar-se en algunes àrees en concret. En concret li agraden àmbits com la biologia evolutiva, genètica genòmica, biologia molecular i recerca sobre biogènesi. "Tinc molts interessos i en els pròxims anys veuré en quin em vull concentrar", afirma.

Tots els exàmens de la selectivitat, d'acord amb la nota que té, li han anat molt bé i ha aconseguit treure un deu en moltes matèries com Biologia, mates o Castellà. La que li ha anat pitjor, explica, ha estat Química, en què ha tret un 8.

Un consell per estudiar

Ivan Kampustin ha explicat el seu mètode: "Cal saber com estudiar i quan estudiar". Ha detallat, a més, que fer-ho depèn de les capacitats i la manera com és cada a estudiant i també de com és la prova i què exigeix en concret. Per tant, l'Ivan recomana fer "una petita anàlisi de la prova" per veure en quins punts i en quins temes en concret cal treballar. "Això és molt més productiu que estudiar tot el dia sense rumb i perdre hores de la teva vida quan podries fer altres coses", explica.

L'Ivan encara no té pensat com vol celebrar aquesta gran fita i ha explicat que, malgrat haver fet la selectivitat, encara no han acabat les seves jornades d'estudi. "Ara tinc pensat treure'm el teòric de conduir per fer les pràctiques més endavant", afirma.