Maltractament a persones grans a Girona: 170 casos en cinc anys

El servei de teleassistència de la Diputació de Girona - el Dipsalut- ha detectat 170 casos de maltractament a persones grans en els darrers cinc anys. L'informe conclou que bona part dels casos són dones que patien abusos o vexacions i se'ls ha derivat a serveis socials.

De fet, durant els últims dotze mesos, s'han detectat 30 casos de maltractaments -entre d'altres poden ser físics, psicològics o econòmics- entre els usuaris del servei (14.256 persones més grans de 65 anys). Aquestes persones rebien maltractaments per part del seu entorn familiar més proper; en especial, els fills o filles. Pel que fa a edats, gairebé la meitat de les víctimes tenen edats compreses entre els 70 i els 79 anys, i tres de cada deu són ancians de més de 80.

Pel que fa als perfils, el 88% de les víctimes són dones i sovint qui els infringeix maltractaments és un home (cosa que s'ha detectat en el 83,3% dels casos). La majoria d'ells pertanyen al seu entorn familiar més proper, bé siguin fills o filles (47,2%) o bé sigui la parella (38,9%). A molta més distància, s'hi troben els nets (5,6%) o bé els germans (1,4%).

Els casos detectats durant el darrer any són equiparables al del 2022 i baixen lleugerament si es comparen amb el període anterior; és a dir, entre juny del 2023 i maig del 2024. En aquest cas, a través del protocol del servei de teleassistència, es van detectar 38 maltractaments.

D'ençà que el protocol es va engegar el 2019 i fins ara, des del Dipsalut s'han valorat 255 casos de possibles maltractaments a persones grans. I d'aquests, n'hi ha hagut 170 en què hi ha hagut indicadors suficients per concloure que les víctimes patien abusos o vexacions. Actualment, a les comarques gironines hi ha 14.256 persones que fan ús del servei de teleassistència de la Diputació. Totes elles tenen més de 65 anys.

Com actuar davant d'un maltractament?

El Dipsalut ha editat una guia i un díptic per explicar com prevenir-los, i actuar en cas de sospita. S'hi indica quin tipus de maltractaments hi ha i com s'ha actuar si se sospita que una persona gran pateix maltractaments. A més, es donen consells perquè la gent gran se senti valorada.

Quan es detecta un possible cas, des del Dipsalut fan trucades i visites domiciliàries de seguiment i se'ls ofereix poder fer ús del polsador per a la seva seguretat. En cas que el maltractament es confirmi, el Dipsalut deriva el cas als serveis socials. La guia es pot trobar el format digital a la web i també es reparteixen en paper als CAP i als ajuntaments.