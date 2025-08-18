Girona posarà en funcionament la zona de baixes emissions aquest setembre

L'Ajuntament de Girona ha anunciat que la Zona de Baixes Emissions (ZBE) es posarà en funcionament a partir del dilluns 15 de setembre. Afectarà les zones compreses des del parc de la Devesa fins al carrer d'Emili Grahit, des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i tot el Barri Vell. Els accessos a la ZBE estaran senyalitzats i hi haurà càmeres de control fotogràfic per controlar que els vehicles que hi entrin. Podran circular sense restriccions per la ciutat tots els vehicles que tinguin l'etiqueta 0, ECO, B i C.
Pel que fa als vehicles matriculats a Girona, quedaran exempts tots els que s'hagin inscrit a la ciutat fins al 2024. Si ho han fet a partir del 2025, però, sí que estaran subjectes a les restriccions.
La ZBE de Girona preveu que tots els vehicles amb les etiquetes ambientals corresponents (0, ECO, B i C) puguin circular sense problemes per tota la ciutat. Els qui no les tinguin no podran circular pel perímetre delimitat des de les set del matí fins a les vuit del vespre de dilluns a divendres els dies laborals. Tot i això, es permet que puguin passar sense restriccions ni demanar cap permís 24 dies a l'any.
Es calcula que actualment un 5% dels vehicles que circulen per Girona no compleixen amb els criteris per circular dins la ZBE, una xifra que es va reduint any a any gràcies al fet que es vagin renovant.
Els vehicles no hauran de portar cap distintiu que indiqui que estan matriculats a Girona ni tampoc col·locar al vidre l’etiqueta ambiental. Les càmeres de control llegiran les matrícules i podran identificar en quina categoria es troba cada vehicle. A més, el lector de matrícules sap l’etiqueta ambiental de cada vehicle sense necessitat de portar-la necessàriament enganxada al vidre.