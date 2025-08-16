Mor un home de 80 anys ofegat a la platja de Sant Antoni de Calonge

Un home de 80 anys ha mort aquest dissabte al matí ofegat a la platja de Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. El telèfon 112 ha rebut l'avís quan faltaven dos minuts per les dotze del migdia.
La víctima estava dins de l'aigua de la platja, que estava vigilada i tenia bandera groga per la presència de meduses. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha desplaçat fins al lloc dels fets dues ambulàncies i un helicòpter, però no han pogut reanimar l'home.
Amb la víctima d'aquest dissabte ja són dinou les víctimes mortals a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la temporada de bany. Són cinc més que les que hi havia l'any passat per les mateixes dates.
Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s’observa que algú es troba malament o té dificultats dins l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació.
El servei d’emergències català recorda que cal banyar-se en zones segures i fer cas a les indicacions dels serveis de socorrisme o responsables de les activitats al medi aquàtic. A més, cal no entrar de cop a l’aigua i fer-ho acompanyat, sobretot en el cas dels infants i de persones grans.
Per altra banda, Protecció Civil recorda que s’ha d’evitar estar massa estona al sol i cal beure aigua molt sovint.