Un veí de Sant Hilari Sacalm deixa l'herència a l'institut del poble perquè no va poder estudiar

Antoni Rossell Terris no va poder estudiar perquè, en plena postguerra a l'Estat, es va veure obligat a incorporar-se com a aprenent en una sastreria als 12 anys. Aquest 2025 ha mort als 88 anys amb un bon patrimoni econòmic gràcies a l'èxit del seu propi taller i ha decidit deixar l'herència sencera per a l'Institut Anton Busquets i Punset del seu poble, Sant Hilari Sacalm.

TV3, que ha recollit la seva història, explica que Rossell va prendre la decisió per evitar que altres es trobin en la situació que li va tocar a ell i no hagin d'abandonar la formació acadèmica per la urgència per cobrar el primer sou. Tal com explica la televisió pública de Catalunya, el sastre estava especialment preocupat per l'ús social del català, pel qual el seu llegat prioritzarà aquesta assignatura.

Així, l'herència de Rossell permetrà oferir quatre beques anuals de 5.000 euros per als millors alumnes i premiaran les tres millors qualificacions en l'assignatura de Català. Es tracta de les Beques Terris, destinades a premiar l'excel·lència dels alumnes de segon de batxillerat.

L'escola celebra la donació

La professora de català a l'etapa de batxillerat a l'Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm, Glòria Donadeu, ha entomat la donació de Rossell amb "responsabilitat i satisfacció", tal com ha declarat a TV3, i ha defensat que permetrà reforçar l'ús del català. De fet, al centre han detectat una davallada en les capacitats de l'alumnat per comprendre els textos en un registre culte.