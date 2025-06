Aquestes són les dades més buscades pels estafadors: ni del banc ni contrasenyes

Les estafes o, almenys els intents d'aconseguir-les, formen part del dia a dia de les nostres vides. Ben segur que hem viscut algun cas recent, o tenim algú al nostre entorn que l'ha patit, de voler enganyar-nos i obtenir dades personals. Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat.

Però, realment, les dades més buscades pels ciberdelinqüents no tenen res a veure amb el banc o amb dades personals com usuaris i contrasenyes. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, explicava en una trobada recent amb mitjans que les dades sanitàries són realment les que generen més interès entre els delinqüents que impulsen ciberatacs.

Quin és el motiu? Doncs que les dades mèdiques es paguen molt millor al mercat negre que les d'altres tipus, com poden ser les bancàries. Això es deu al fet que les fitxes mèdiques o l'historial d'un pacient es poden fer servir per a moltes coses com, per exemple, extorsionar una persona i demanar-li molts diners a canvi de no publicar les dades que s'han obtingut de manera fraudulenta.

És per això que l'estratègia de ciberseguretat que ha presentat el Govern recentment posarà èmfasi a protegir el sistema de salut. Per blindar-lo, es vol estendre la protecció que ja es dona a 68 hospitals cap a 49 centres sociosanitaris i 44 de salut mental. En aquests centres es faran proves tècniques per veure fins a quin punt estan exposades les dades i com es treballa per evitar-ho.

Inversió rècord en ciberseguretat

El Govern ha anunciat una inversió rècord de 18,6 milions d'euros a executar en un any, la més gran de la història en ciberseguretat. La voluntat és mirar d'atreure el talent i els lideratges necessaris perquè des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació es pugui comandar aquesta transformació, que s'escenificarà amb la presentació d'un nou pla estratègic passat l'estiu.

La voluntat del nou projecte és dotar la Generalitat d'una "capa d'excel·lència" tant en intel·ligència artificial com en ciberseguretat. En primer lloc, es treballarà per protegir tots els serveis que depenguin de l'executiu, però aquesta tasca també es vol traslladar a la resta d'administracions, al sector privat i a la ciutadania. Entre les prioritats hi ha la cobertura del sistema sanitari, la protecció dels sistemes crítics i la conscienciació ciutadana, també vinculades a la reforma de l'administració pública que ha engegat l'executiu.