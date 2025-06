Accepta 11 anys de presó per agredir sexualment una nena a Lloret de Mar

Un acusat d'agredir sexualment durant més d'un any una nena a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva, ha acceptat una pena d'onze anys de presó. La víctima, segons s'ha informat tenia tan sols dotze anys. El judici s'ha celebrat aquest dimecres 18 de juny a la secció quarta de l'Audiència Provincial de Girona, situada a la plaça de Josep Maria Lidón Corbí.

L'home acusat ha reconegut que des del mes d'abril de 2022 fins a l'agost del 2023 va fer petons, tocaments i va penetrar vaginalment la víctima en diverses ocasions. A causa d'aquestes agressions la nena va patir un quadre de depressió i ansietat durant més de mig any. A l'acusat ja fa dos anys que està en presó preventiva.

Segons s'ha informat, a més, també se li tramitarà un expedient d'expulsió de l'estat espanyol un cop hagi complert tres quartes parts de la condemna, en cas que demani beneficis penitenciaris com tenir permisos per sortir del centre. Aquest tipus d'expedients s'obren en cas que un ciutadà estranger es trobi immers en alguna de les infraccions recollides com a molt greus o conductes greus a la vigent legislació d'estrangeria.