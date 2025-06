Un violador reincident condemnat a Girona a nou anys i mig de presó

L'Audiència de Girona ha condemnat a nou anys i mig de presó Jaume Lozano, el violador reincident que va agredir una dona de la neteja a Torroella de Montgrí, el juliol del 2020. La sentència considera provat que el processat va fer que la víctima es canviés de roba, per treballar tan sols amb una bata, i que mentre feinejava a casa seva li va fer tocaments i li va introduir els dits a les parts íntimes més d'una desena de vegades. El tribunal no es creu la versió de l'acusat, que va negar els fets, perquè hi ha proves i testimonis que corroboren l'agressió sexual. A més de la presó, la sentència li imposa passar-se vuit anys i mig en llibertat vigilada i l'obliga a pagar 25.000 euros d'indemnització.

Segons recull la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, 25 de juliol del 2020 la víctima va anar per primer cop a casa del processat per fer-hi neteja. La dona va arribar-hi cap a dos quarts de nou del matí i quan havia començat a feinejar, l'acusat li va ordenar que es tragués tota la roba i que es posés una bata. Tot i que ella va trobar estranya la petició, la sentència recull que va accedir-hi perquè es pensava "que li ho demanava arran de la pandèmia de la covid-19".

A partir d'aquí, el processat la va fer enfilar en una mena de taula o tarima i li va fer netejar la part superior de les portes i les finestres de casa seva. Aprofitant que la víctima es trobava en situació irregular, i que ella "tenia por" i això "li impedia reaccionar", Jaume Lozano li va mirar els genitals des de sota i, cada vegada que ella baixava, li va introduir els dits a les parts íntimes. Segons recull l'Audiència de Girona, això va passar "com a mínim en deu ocasions".

Quan la dona va acabar la seva jornada, l'acusat li va dir que no la deixaria marxar si abans no es dutxava. Ella, que estava "espantada" i que només volia "que tot allò s'acabés com més aviat millor", va accedir-hi. Aleshores, Lozano la va començar a ensabonar, i quan la dona li va dir que ja estava neta, el processat "va elevar el to de veu" i "de manera autoritària", va tornar-li a introduir els dits a la vagina i, aquesta vegada, també a l'anus. Ho va repetir "diverses vegades, al llarg de quatre o cinc minuts, tot i que ella li deia que s'aturés".

Un judici a porta tancada

Al judici, que es va celebrar a la Secció Tercera, la dona va declarar a porta tancada i Jaume Lozano, que tan sols va respondre al seu advocat, va negar l'agressió sexual. El condemnat va assegurar que no havia passat res fora de la normalitat, i que quan va acabar la jornada, ell va oferir-li que es dutxés perquè havia estat suant i sabia que després havia d'anar a cuidar una dona gran.

Va ser aquí quan el processat va assegurar que havia comès "un error", perquè quan va anar a portar-li una tovallola, li va proposar si li volia que li fregués l'esquena i la dona va accedir-hi. Segons l'acusat, la denúncia es devia al seu passat "fosc", perquè té condemnes anteriors per delictes sexuals.

Els antecedents del condemnat

L'any 1997, l'Audiència de Girona ja va condemnar Jaume Lozano a 22 anys i mig de presó com a autor de tres delictes de violació, un d'ells en grau de temptativa. Aleshores, el tribunal va considerar provat que, entre els mesos de maig i juny del 1993, va aconseguir entrar amb enganys a casa de les víctimes, a Santa Cristina d'Aro i a Palamós Baix Empordà, i que un cop a dins les va amenaçar amb un ganivet per violar-les.

A més, el juny del 2012, el jutjat penal 1 de Figueres el va tornar a condemnar per dos delictes d'abús sexual, un d'ells en grau de temptativa. En aquell cas, la sentència li va imposar multes de 6.000 euros. Ara, l'Audiència de Girona no dona credibilitat a la seva versió dels fets, i sí a la de la víctima, i li imposa una pena de 9 anys i mig de presó per haver agredit sexualment la dona de la neteja.

Testimonis i seqüeles psicològiques

Segons recull la sentència, més enllà de la declaració d'ella, hi ha altres proves i testimonis que permeten decantar la balança. D'entrada, perquè tant la dona gran a qui cuidava com la seva filla van explicar que, aquell dia, la víctima va arribar a casa seva "espantada, tremolant i plorant", i que es trobava en estat de xoc. Quan va aconseguir explicar què havia passat, la van convèncer per denunciar-ho als Mossos d'Esquadra.

El tribunal, a més, també subratlla que hi ha diversos informes que recullen "les seqüeles psicològiques" que la dona va patir arran de l'agressió. Entre d'altres, angoixa, dificultats per dormir, por o malsons. De fet, mesos després dels fets, la víctima va decidir abandonar les comarques gironines i tornar-se'n al seu país d'origen. I finalment, la sentència també indica que la dona presentava lesions en un braç i a les parts íntimes que avalen la tesi de la fiscalia i l'acusació particular, encapçalada per l'advocat Benet Salellas.

La sentència també analitza dues proves que teòricament anirien a favor de l'acusat: les declaracions de tres pintors que aquell dia eren a la casa, i que asseguraven no haver vist res fora de la normalitat, i una gravació que Lozano va fer d'amagat. En el film l'acusat li deia a la víctima que la dutxa "havia anat bé", que l'havia "relaxada" i que li hauria agradat que li fregués l'esquena.

El tribunal no dona valor a les declaracions dels pintors perquè es trobaven en plantes separades a la víctima. Pel que fa a la gravació, la sentència recull que la dona tan sols contesta amb monosíl·labs, que es tracta d'una conversa "dirigida per l'acusat en tot moment" i que les respostes d'ella no semblen "relaxades, sinó nervioses i fetes amb pressa".

Condemnat a 9 anys i mig de presó

Per això, l'Audiència de Girona condemna Jaume Lozano a una pena de nou anys i mig de presó per un delicte de violació amb penetració amb l'agreujant de reincidència. La sentència també li imposa no poder dur a terme durant 22 anys cap mena d'activitat o feina que suposin contacte regular i directe. A més, l'obliga a passar-se vuit anys i mig en llibertat vigilada un cop surti de presó.

Lozano no es podrà acostar a menys de mig quilòmetre de la víctima durant un termini de 12 anys i el processat haurà d'indemnitzar la víctima amb 25.000 euros. La sentència de la Secció Tercera no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).