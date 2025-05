Una normativa limita els grups turístics a Girona i prohibeix l'ús de megàfons

Una nova normativa per regular els grups turístics a Girona ha entrat en vigor aquest dimecres i estableix un màxim de 25 persones per visita guiada. A més, també es prohibeix l'ús de megàfons i altaveus. Si s'incompleix, es considerarà una infracció greu, amb multes que poden arribar fins als 300 euros que hauria de pagar l'organitzador de la visita. L'Ajuntament ja ha començat una campanya informativa per explicar la regulació, que s'ha fet per combinar "l'activitat turística amb el benestar del veïnat". L'única excepció seran els grups escolars que podran arribar a 30 persones.

La mesura va ser aprovada pel ple municipal del mes d'abril que va modificar definitivament els articles 11, 27 i 32 de l'Ordenança municipal de civilitat de Girona. L'objectiu de la mesura és millorar la convivència entre els veïns i els visitants, especialment en zones com el Barri Vell, on hi ha carrers estrets i amb molta afluència de persones. A més, segons apunta el consistori, la normativa també beneficiarà els turistes perquè, segons diuen, "tindran una experiència personalitzada i de millor qualitat".

En aquest sentit, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha destacat que la nova regulació respon a la demanda d'assegurar la convivència al centre històric i també "millorar l'experiència de qui ens visita". "Volem una ciutat viva, acollidora i respectuosa per a tothom", ha declarat.

Per donar a conèixer els canvis en l'ordenança, el consistori ha començat aquest dimecres 28 de maig una campanya informativa. En concret, se'n farà difusió a l’Oficina de Turisme, al Punt de Benvinguda, a l’Associació de Guies de Girona i en el baixador dels autocars turístics de La Copa, on es vol instal·lar un senyal informatiu.

L'única excepció per aquesta norma seran els grups escolars guiats, que podran arribar fins a les 30 persones, més el guia. L'Ajuntament de la ciutat també han afegit que per aplicar aquest canvi normatiu s’ha parlat amb el sector, les associacions de guies de Girona i s'ha tingut en compte la gestió d'aquesta activitat en altres ciutats.