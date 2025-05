L'antiga fàbrica Simon de Girona es convertirà en el nou institut Ermessenda

L'antiga fàbrica Simon de Girona es convertirà en la nova seu de l'institut Ermessenda, el Govern ja ha adjudicat el contracte per rehabilitar l'edifici que comptarà amb 9.000 metres quadrats. L'equip guanyador del procés és Casa Solo Arquitectos i tindrà deu mesos per a elaborar el projecte bàsic i constructiu a partir de la formalització del contracte. Al llarg del primer semestre de l'any vinent, per tant, ja hi haurà els plànols de l'equipament que tindrà capacitat per a 690 alumnes i que oferirà ESO, batxillerat i escola d'adults.

La Generalitat ha posat fil a l'agulla en la construcció del que ha de ser la nova seu de l'institut Ermessenda de Girona. El centre, avui dia, està repartit entre l'edifici del Cartañà i els barracons que hi ha la zona de la Creu de Palau. La intenció és que aquestes dues ubicacions es fusionin en una sola seu a l'antiga fàbrica Simon, al carrer de Barcelona.

Aquest projecte suposarà un revulsiu per a l'accés sud de Girona, que es troba en procés de transformació després que diverses naus industrials s'hagin abandonat els últims anys. La construcció de la Clínica Girona va ser un pas endavant que ja ha permès el desenvolupament de més espai residencial a la zona. El projecte de la Casa de la Tecnologia haurà d'ajudar a garantir aquest canvi del barri, que es tancarà amb l'institut Ermessenda en aquest triangle d'equipaments públics i privats.

Amb l'elecció de l'empresa que s'ocuparà de fer l'institut es desencalla un projecte que porta anys de retard. De fet, el 2016 es va tancar un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Girona per reconvertir la fàbrica en el nou institut i, inicialment, els primers estudiants havien d'estrenar l'edifici el 2019. Ara, el Govern confia a tenir els plànols a principis del 2026, que serviran de guia per definir com seran els espais. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assenyalat que el projecte "és i ha estat una prioritat pel Departament d'Educació i FP".

Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, creu que l'adjudicació del contracte certifica "una mostra molt clara de l'aposta per l'educació i per l'urbanisme funcional". Paneque afegeix que la rehabilitació d'aquest edifici en desús permetrà reordenar un espai com l'entrada sud de Girona que haurà de contribuir a aturar-ne la degradació que ha viscut els últims anys.

Segons apunta el despatx d'arquitectes, la rehabilitació separarà els dos centres, l'institut i l'escola d'adults, per donar-los independència. D'aquesta manera, el Centre de Formació d'Adults (CFA) es farà en la planta baixa i el primer pis d'una nau perpendicular al carrer de Barcelona i s'hi entrarà per un carrer lateral.

El vestíbul, però, estarà connectat amb un vidre amb el de l'institut. En aquest altre centre s'hi entrarà directament des del carrer de Barcelona i es preveu fer-hi una gran sala d'entrada de tres alçades diferents que connectarà el carrer principal amb el pati del centre. A partir d'aquí es distribuiran tots els espais de l'institut amb un espai d'àgora que rebrà llum natural provinent de les lluernes que s'instal·laran a la nova coberta de l'institut.