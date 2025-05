Comença la segona fase del concurs per dissenyar el futur Campus de Salut de Girona i Salt

El futur Campus de Salut de Girona i Salt fa un pas més per convertir-se en realitat. La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Infraestructures.cat, ha obert la segona fase del concurs per escollir la proposta arquitectònica guanyadora que definirà com serà el nou complex sanitari, que inclourà el nou hospital Josep Trueta, i combinarà activitat assistencial, docència, recerca i innovació.

Aquesta nova fase del concurs, amb un pressupost de 25,37 milions d’euros, inclou tant la redacció del projecte com la direcció d’obra. Només s’hi poden presentar els cinc equips finalistes que van superar la primera fase del procés de selecció. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 28 de juliol, i el Govern preveu anunciar la proposta guanyadora durant el segon semestre del 2025. Del pressupost total, 18,32 milions d’euros (gairebé el 72%) corresponen a la redacció del projecte, mentre que els 7,13 milions restants seran destinats a la direcció de les obres.

El Campus de Salut representa una de les inversions més ambicioses del sistema sanitari català, amb una inversió total estimada de 700 milions d’euros. En una primera fase, es construiran 180.000 metres quadrats corresponents al nou Hospital Trueta i la reforma del Santa Caterina, amb la possibilitat d’ampliació fins als 190.000 metres quadrats. En total, el complex ocuparà més de 316.000 metres quadrats i integrarà, a més dels hospitals, el Parc Hospitalari Martí i Julià, facultats de la Universitat de Girona (UdG), un nou HUB d’Innovació, i un gran aparcament de 27.000 metres quadrats.

Els cinc equips finalistes que opten a guanyar aquest concurs multidisciplinari integren despatxos d’arquitectes i enginyeries de referència. Un jurat tècnic serà l’encarregat de valorar les propostes i escollir-ne una, que servirà com a base per a l’execució del projecte. Un cop adjudicat, l’equip guanyador tindrà dos anys per redactar els projectes bàsic i executiu, abans de donar pas a les obres. El Campus de Salut de Girona i Salt és un projecte estratègic per a la transformació del sistema sanitari al territori i es preveu que estigui en funcionament a finals de 2031.