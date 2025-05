Sant Hilari crea una empresa pública d'aigua municipal

Sant Hilari Sacalm disposa d'una empresa pública de subministrament d'aigua pròpia des d'aquest mes de maig. El passat dia 15 es va fer efectiva la constitució de l’empresa, que porta el nom d'Aigües de Sacalm, S.L. amb les firmes de l’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Jordi Rotllant i el director jurídic del grup Agbar-Veolia, Fernando Tallarico.

Aquesta nova empresa mixta compta amb un 51% de participació de l’Ajuntament de la vila i un 49% d’Agbar. La municipalització del servei implicarà una majoria de participació pública en la gestió de les aigües municipals que, fins ara, prestava a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. -AGBAR en règim d'activitat privada, excepte a la zona de Cal Sastre. L'empresa Aigües de Sacalm tindrà competències en l'establiment i prestació del servei de gestió integral del cicle de l’aigua. Això inclou l’abastament d’aigua de consum, el clavegueram, el sanejament d’aigües residuals i també la reutilització de les aigües regenerades.

Fa poc més d’un any, en el ple del 3 d’abril del 2024, es va aprovar per unanimitat l’inici del procediment de municipalització de l’aigua. El consens de les forces polítiques s'emmarca en l’objectiu de tenir el control de la gestió de tot el cicle, des de la xarxa d’aigua potable fins a la depuració. Aquest procés, segons va dir el consistori a través dels mitjans institucionals, ha de garantir que es facin inversions en la millora dels pous i la construcció d’un gran dipòsit de tres milions de litres. L'Ajuntament ha comunicat que l'empresa encara no ha entrat en funcionament i es preveu que començarà a operar a partir de l’1 de juliol del 2025.