Reintrodueixen quatre òlibes petites a Sant Hilari

Aquesta setmana reintroduït quatre òlibes petites a Sant Hilari Sacalm en el marc d'un projecte per fomentar la biodiversitat local i les espècies autòctones. Les aus han estat criades al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida, un espai que es dedica a la recollida, el tractament i la rehabilitació d’animals salvatges que, per motius diversos han vist disminuïda la capacitat per viure en llibertat. L’objectiu final del Centre és l’alliberament dels animals recuperats i reintroduir-los a la natura.

Les quatre òlibes que tindan Sant Hilari com a nova llar han estat confinades dues setmanes en una caixa niu especial i s'alimentaven diàriament. La setmana passada es va obrir la caixa perquè poguessin aprendre a volar a l'espai buit que hi ha entre la teulada de l'església i el sostre de la volta de canó de la nau principal. Quan passi un mes ja es podrà obrir perquè puguin entrar i sortir amb llibertat.



L'actuació forma part del projecte del Pla de Biodiversitat municipal i contribueix a millorar el control biològic de rosegadors al municipi i la reintroducció d'una espècie beneficiosa per l'ecosistema. Amb aquesta ja s'han reintroduït unes 15 òlibes al llarg dels darrers cinc anys i, segons ha informat l'Ajuntament, és probable que bona part s'hagin establert a l'entorn urbà i periurbà aprofitant forats dels arbres, així com edificacions i masies abandonades.