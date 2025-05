Tot a punt per a la Festa de l'Ajust i la Fira del Monestir de Breda

El cap de setmana del 10 i 11 de maig Breda celebrarà la Festa de l'Ajust i la vuitena edició de la Fira del Monestir, que va néixer el 2016 amb la intenció de reivindicar la història del poble, vinculat a l’antic Monestir de Sant Salvador. La Festa de l’Ajust té l'origen a l'edat medieval i enguany arriba a la 762a edició. La fira combinarà aspectes de la vida monacal amb la divulgació del patrimoni bredenc amb visites guiades al conjunt arquitectònic de l’antic Monestir de Sant Salvador, demostracions d'oficis de monestir o un mercat artesà amb productes alimentaris i manufacturats.

Dissabte 10 començarà a la plaça Lluís Companys amb jocs gegants infantils, a partir de les 10:30. Mentrestant, hi haurà l'activitat “Dibuixem el monestir de Breda” a càrrec del col·lectiu Urban Sketchers Girona, que dibuixaran a peu de carrer el nucli antic del poble. Tot seguit, a les 11:30, la plaça de la Vila es farà un tastet de caragols guisats a la manera que es feia en els monestirs. L'endemà, però, el protagonisme gastronòmic serà pel porc rostit, que es començarà a coure a primera hora i se servirà al punt del migdia. Tots els tastets tindran un preu de 2 euros per ració.

Al llarg del migdia de dissabte i les primeres hores de la tarda la Bassa del Molí, acollirà un vermut i un dinar popular a càrrec de la Penya Barcelonista de Breda. El preu és de 20 euros i l'entitat n'informarà a través de les xarxes socials. Després, a partir de les 17 hores, hi haurà DJ per continuar la festa. A més, a les 17:30 a la plaça Lluís Companys hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del Country Breda. La jornada acabarà amb una nit de festa al Cercle Bredenc amb les actuacions d'un grup de tribut a Estopa i DJ Genkie a partir de les 23:30 hores.

Els actes de diumenge 11 començaran a les 10:30 amb una plantada dels Gegants de Breda a la plaça de la Vila i a continuació tindrà lloc una cercavila que acabarà a la plaça Doctor Rovira. Enguany es comptarà amb l'acompanyament de les colles geganteres de Castellterçol, Lloret de Mar, Calonge i Calders. Al punt del migdia se celebrarà la tradicional Missa Solemne en Honor als patrons Sant Iscle i Santa Victòria a l’església parroquial. Com és habitual, hi haurà una ofrena floral a càrrec del pubillatge de la Vila. A les 18 hores la plaça de la Vila acollirà un tast de vins i formatges de monestir a càrrec de l'espai El Bocamoll de Sant Celoni. Els tiquets tindran un preu de 2 euros i es podran aconseguir al punt d'informació de la fira a partir de les 16 hores.

Propostes culturals

Durant els dos dies de fira hi haurà xerrades, presentacions de llibres i altres activitats culturals. El primer d'aquests actes serà dissabte 10 a les 12 hores al Museu Municipal Josep Aragay amb la conferència "La Regla Benedictina: mil anys a Montserrat". A partir de les 18 hores el museu acollirà la presentació del llibre Monges a càrrec de l'autora, Laia de Ahumada.

Diumenge 11 hi haurà dos actes culturals més relacionats amb la vila de Breda. A partir de les 11 hores el Museu Municipal Josep Aragay acollirà la taula rodona "De Breda al Museu d'Art de Girona, 900 anys del relleu de La Sagrada Família". Hi participaran Carme Clusellas, directora del Museu d'Art de Girona; Imma Lorés, historiadora de l'art especialitzada en romànic; i l'historiador bredenc Jordi Goñi. Aquesta taula rodona tractarà sobre el relleu de la Sagrada Família del segle XII provinent del Monestir de Sant Salvador que el Museu d'Art de Girona ha incorporat a la seva col·lecció.

A la tarda, a partir de les 17 hores, el Centre Cultural Els Forns acollirà l'acte d'inauguració de l'exposició "Breda a través de llibres i revistes", un recull de més de 250 anys història de la vila de Breda a través de publicacions impreses. L'exposició es pot visitar del 19 d'abril a l'1 de juny.

Visites guiades

Una altra de les propostes destacades són les visites guiades al Monestir de Sant Salvador. Una activitat que permetrà conèixer la importància històrica i patrimonial del conjunt monàstic del municipi. Hi haurà visites el dissabte 10 a les 11 hores i a les 17:30 hores i el diumenge 11 a les 11:30 hores. Les visites tindran un preu de 2,5 euros. Els tiquets es podran aconseguir al punt d'informació de la fira, que serà el punt de sortida de l'activitat.

La Festa de l’Ajust té el seu origen en el trasllat de part de les relíquies dels màrtirs Sant Iscle i Santa Victòria al Monestir de Sant Salvador de Breda, l’any 1263. Aquest trasllat respon a una donació del vescomte Grau de Cabrera, senyor del Castell de Montsoriu. Arran d’aquesta donació es va establir que la translació del cos de Sant Iscle s’havia de celebrar el tercer diumenge després de la Pasqua de Resurrecció. Es fa servir el terme “ajust” com a sinònim d’acord perquè la data de celebració es va pactar entre la parròquia i el monestir.