Petards, focs i alcohol: guia exprés per a una revetlla de Sant Joan segura

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presentat aquest dimecres el dispositiu que es posarà en marxa per la revetlla de Sant Joan, "una nit que es gira molta feina", ha definit només començar la roda de premsa.

La consellera ha explicat els dos punts vèrtebres on s'ha focalitzat la campanya titulada "No petis la Revetlla": reforç i comunicació. En aquest darrer punt s'ha fet especial èmfasi gràcies al suggeriment del cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després d'alertar que la comunicació és molt important per la prevenció durant nits com la de Sant Joan.

La comunicació se centra en la distribució de díptics en botigues de petards i centres cívics on apareixen els consells generals per celebrar "una revetlla mediterrània de moltes hores de festa en llocs públics" on "l'objectiu és que arribi a tothom per fer una crida a la responsabilitat col·lectiva", ha afirmat Parlon.

Els consells són genèrics i se centren a minimitzar els riscos de la pirotècnia, a la cura dels animals de companyia, a no llençar petards contra altres, entre d'altres. La consellera ha reconegut que aquestes indicacions semblen molt bàsiques, però que les dades de la darrera nit de Sant Joan indiquen que la majoria d'incidents provenen d'aquest tipus de pràctiques.

Reforç dels cossos

L'augment del reforç de tots els cossos de seguretat és un dels dos punts fonamentals de la campanya per la pròxima revetlla de Sant Joan. El cos de Mossos comptarà amb 5.100 efectius, els quals comptarà amb els dispositius específics de BRIMO, Arro, Tedax i Udron.

Pel que fa als Bombers, s'activarà l'M1 i hi haurà 74 parcs de bombers llestos per activar-se en el moment que sigui necessari. Tot i això, la consellera no ha sabut dir una xifra exacta de Bombers que s'hi dedicaran i ens mantenim a l'espera de l'actualització de la dada.

Per altra banda, s'activaran 450 efectius dels Agents Rurals que es focalitzaran en el control de fogueres i la pirotècnia, qui faran una forta campanya per alertar de la prohibició de llençar pirotècnia en aquells llocs que es trobin a menys de 500 metres de perímetres forestals.

Quant a la unitat del 112, es reforça amb més d'un centenar de teleoperadors i més de 50 gestors de l'habitual. "Sant Joan és una de les dues nits amb més trucades, juntament amb la de Cap d'Any", ha assegurat Parlon. Un exemple d'això és que la darrera revetlla de Sant Joan es van produir més de 7.500 trucades i en l'hora punta es van registrar més de 800 trucades.

Molta mobilitat viària

Hi haurà 412 agents situats en 65 controls de trànsit arreu del territori, els quals estaran enfocats en la detecció de consum de drogues i alcohol per part de conductors. La Generalitat preveu una mobilitat de 470.000 vehicles pels dies de sortida, divendres i dissabte, i 260.000 que tornaran el dimarts 23, amb una especial congestió a l'AP-7.

Per aquesta raó es facilitaran carrils addicionals a l'AP-7, hi haurà restricció pels camions, una major aplicació de controls de radar i els helicòpters sobrevolaran les carreteres catalanes per inspeccionar la mobilitat viària.

Punts calents

Núria Parlon ha alertat que les localitats de costa i en general l'àrea metropolitana de Barcelona és des d'on hi ha més trucades i incidents, en part per l'aglomeració de persones que hi ha, ha justificat.

Tot i això, ha recordat que "no ens trobem en la situació de l'any passat" on la sequera era el taló d'Aquil·les. En aquesta campanya, els embassaments estan plens, però això no impedeix que hi hagi combustible antic, a més de les darreres altes temperatures que no ajuden, per tant, ha fet èmfasi a dir que els riscos mediambientals són presents.

Per altra banda, el divendres es presentarà el pla Alpha en què es farà èmfasi en la situació i responsabilitat preventiva des del vessant mediambiental.

Violència sexual en el punt de mira

Part del cos de Mossos d'Esquadra estaran enfocats als delictes de violència sexual, però la consellera d'Interior confia en la tasca dels Ajuntaments per posar punts liles i així facilitar els processos de detecció, denúncia i la consegüent d'actuació dels Mossos.

Per altra banda, la consellera ha sobrevolat el fet de reforçar el pla DAGA, en què els Mossos busquen prevenir incidents mitjançant la recerca d'armes blanques que puguin portar alguns participes de la revetlla de Sant Joan.