El sector de la pirotècnia augura un Sant Joan a l'alça un cop superats els riscos extrems de la sequera

El sector de la pirotècnia confia que la tornada a la normalitat després de diversos anys de sequera contribuirà que la ciutadania pugui celebrar la revetlla de Sant Joan "sense problemes" ni restriccions i calcula que les vendes creixeran un 6%. Ho ha explicat a l'ACN Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que ha previst que els beneficis rondaran els 23 milions d'euros. Pel que fa als productes més venuts, es consolidaran els de llum, com les fonts i les bateries amb efectes sobre el cel per garantir "un bon espectacle". Amb tot, els petards de tro seguiran mantenint el seu públic, així com les propostes infantils basades en bombetes, bengales o animals que espeteguen.