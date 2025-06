Aquestes són les millors coques de Sant Joan del 2025

Ja se sap quines són les millors coques de Sant Joan de Catalunya del 2025. Les afortunades d'enguany estan repartides per tot el país, des de Barcelona, fins a Folgueroles passant per Santa Agnés de Malanyanes. Hi ha cinc guanyadors de les diverses categories.

Barcelona s'ha quedat amb dos premis. La pastisseria Morreig, al barri de Gràcia, ha guanyat el premi a millor coca tradicional de fruita i pinyons, i la pastisseria Natcha, a les Corts, el de la millor coca creativa. Fora de la capital catalana, el premi de la millor coca de crema i pinyons ha anat a parar a un petit municipi del Vallès: Santa Agnés de Malanyanes. La Fleca Rovira s'ha endut el guardó.

D'altra banda, la millor coca de llardons d'enguany és la del Forn i Pastisseria el Racó de Granollers, i finalment, la millor coca de xocolata es fa a Folgueroles: a l'obrador La Coca de Folgueroles.

El veredicte l'ha decidit un jurat format per forners, pastissers i professionals de la gastronomia, juntament amb els guanyadors de les cinc categories de l’edició del 2024. Per prendre una decisió, el jurat ha hagut de valorar diversos detalls: l’aspecte, la textura i la cocció del brioix, l’aroma i el gust.

Coques fora de Catalunya

Cal tenir en compte, però que la coca de Sant Joan no només es consumeix a Catalunya. A Alacant, al sud del País Valencià, en preparen una de salada. Concretament, de tonyina, i és de les més desconegudes. També a Menorca mengen coca de Sant Joan, però l'anomenen coca bamba. És alta, enrotllada en forma d'espiral i és típica de les festes patronals de l'illa.

Tot i això, la tradició de les coques de Sant Joan està molt arrelada a la nostra societat i ha traspassat de generació en generació. I és que anteriorment les coques de Sant Joan tenien formes circulars, normalment amb un forat al mig, que commemoraven el disc solar. Un disc fet de brioix que servia per celebrar i festejar l'arribada del solstici d'estiu amb la família i amics. Amb el pas dels anys, el disc ha anat evolucionant fins a trobar-se amb l'actual coca, també de brioix.