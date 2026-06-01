Èxit de resultats pels solsonins a la Fase Nacional de Tennis Taula

Dissabte passat, tretze palistes del Solsonès es van desplaçar a Les Borges Blanques per a disputar la Fase Nacional de Tennis Taula dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Es va disputar el campionat individual, amb la presència de nou palistes de la nostra comarca. I, en equips, hi vam tenir representació de 4 equips. Els alumnes de les escoles Setelsis, Ins. Francesc Ribalta i Arrels, van gaudir d’una matinal de tennis taula magnífica en unes instal·lacions excepcionals.
Les classificacions van ser les següents:
INDIVIDUAL
BENJAMINS
BM Lió Yerga Llorens Escola Arrels 1 3er
BM Marc Tripiana Ruiz Escola Setelsis Grups
ALEVINS
AM Èric Vilà Serena Escola Arrels 1 Grups
AM Unai Salguero del Valle Escola Setelsis Grups
INFANTILS
IM Àlex Vilà Serena Escola Arrels 2 Grups
IM Josep Viladrich Ins. Francesc Ribalta Grups
IF Mireia Vila Torralba Escola Arrels 2 3era
CADETS
CF Estel Porredon Jounou Escola Arrels 2 1ra
CF Núria Vila Torralba Escola Arrels 2 2na
EQUIPS
BM Escola Setelsis (David Viladrich i Marcel Arredondo) 2ons
AM Escola Arrels 1 (Eric Vilà i PauAlcázar) 3ers
IM Escola Arrels 1 (Àlex Vilà Serena I Carles Vilà Serena) 1ers
CM Escola Arrels 1 (Núria Vila i Mireia Vila) 3eres