01 de juny de 2026

Èxit de resultats pels solsonins a la Fase Nacional de Tennis Taula

Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Les Borges Blanques (Les Garrigues) 30 de maig de 2026

Dissabte passat, tretze palistes del Solsonès es van desplaçar a Les Borges Blanques per a disputar la Fase Nacional de Tennis Taula dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Es va disputar el campionat individual, amb la presència de nou palistes de la nostra comarca. I, en equips, hi vam tenir representació de 4 equips. Els alumnes de les escoles Setelsis, Ins. Francesc Ribalta i Arrels, van gaudir d’una matinal de tennis taula magnífica en unes instal·lacions excepcionals.

Les classificacions van ser les següents:

INDIVIDUAL

BENJAMINS

BM Lió Yerga Llorens Escola Arrels 1 3er

BM Marc Tripiana Ruiz Escola Setelsis Grups

ALEVINS

AM Èric Vilà Serena Escola Arrels 1 Grups

AM Unai Salguero del Valle Escola Setelsis Grups

INFANTILS

IM Àlex Vilà Serena Escola Arrels 2 Grups

IM Josep Viladrich Ins. Francesc Ribalta Grups

IF Mireia Vila Torralba Escola Arrels 2 3era

CADETS

CF Estel Porredon Jounou Escola Arrels 2 1ra

CF Núria Vila Torralba Escola Arrels 2 2na

EQUIPS

BM Escola Setelsis (David Viladrich i Marcel Arredondo) 2ons

AM Escola Arrels 1 (Eric Vilà i PauAlcázar) 3ers

IM Escola Arrels 1 (Àlex Vilà Serena I Carles Vilà Serena) 1ers

CM Escola Arrels 1 (Núria Vila i Mireia Vila) 3eres

 

